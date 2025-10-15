15 октября 2025

Цивилев: минэнерго не допустит спекуляций по ценам на нефть

Цивилев заявил об корректировке правил биржевых торгов нефти
Цивилев заявил об корректировке правил биржевых торгов нефти

Правительство России внесет изменения в правила проведения биржевых торгов нефтепродуктами. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Правительство РФ корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами с целью недопущения спекуляций», — заявил Сергей Цивилев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. Встреча транслируется в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке власти отменили импортные пошлины на ввоз нефтепродуктов и усилили контроль над внутренним рынком после перебоев с поставками и снижения рентабельности АЗС. Эти меры были приняты на фоне сокращения производства и логистических трудностей, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива в стране.

