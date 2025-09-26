ФНС требует включить долги пермской экс-чиновницы Лопаевой в реестр кредиторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует включить 158,3 тысячи рублей долга в реестр требований к бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой. Соответствующее заявление межрайонной инспекции принято к производству краевым арбитражем, указано в сводной картотеке ведомства.
«Заявление межрайонной инспекции №21 ФНС принято к производству. Налоговики настаивают на включении задолженности Елены Лопаевой в сумме 158,3 тысячи рублей в реестр кредиторов», — указано в базе суда.
Ранее Ленинский районный суд признал экс-чиновницу виновной в присвоении 67,6 млн рублей, принадлежавших фонду «Содействие — XXI век», и приговорил ее к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. В мае прошлого года Лопаева подала ходатайство об отсрочке наказания по семейным обстоятельствам, которое удовлетворили в январе 2025-го.
Этой весной в отношении Лопаевой возбудили исполнительное производство с начислением сбора на сумму 4,735 млн рублей. А в июле суд признал ее банкротом, введя процедуру реализации имущества для погашения долгов.
