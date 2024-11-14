Пермские депутаты начали исполнять решение суда о назначении директоров школ

Депутаты согласились вернуть мэрии Перми право назначать директоров школ
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Вопрос о назначении директоров школ рассмотрят на пленарном заседании в ноябре
Вопрос о назначении директоров школ рассмотрят на пленарном заседании в ноябре Фото:

Министерство образования Пермского края не будет назначать директоров школ столицы региона. Депутаты законодательного собрания должны отменить эту норму по решению суда. На пленарном заседании в ноябре этот вопрос будет рассмотрен в первом чтении. Сегодня с этим согласились члены комитета ЗС по развитию инфраструктуры.

«Начальник государственно-правового управления Законодательного собрания Оксана Ходорова предложила депутатам принять в первом чтении законопроект об отмене назначения директоров пермских школ краевым министерством образования. По словам госпожи Ходоровой, это решение связано с определением Четвертого апелляционного суда, признавшего спорную норму недействующей. Члены комитета это предложение поддержали», — передает «Коммерсант-Прикамье». Между тем власти края готовят жалобу в Верховный суд, который решит спор окончательно.

Законопроект о передаче полномочий по назначению директоров школ Перми на краевой уровень внес в заксобрание в мае 2023 года губернатор Дмитрий Махонин. Депутаты приняли его в сентябре. Министр образования региона Раиса Кассина объясняла, что передача полномочий связана с тем, что мэрии не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей, а со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий. Прокуратура выступила против закона. В конце мая 2024 года Четвертый апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства. 

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Министерство образования Пермского края не будет назначать директоров школ столицы региона. Депутаты законодательного собрания должны отменить эту норму по решению суда. На пленарном заседании в ноябре этот вопрос будет рассмотрен в первом чтении. Сегодня с этим согласились члены комитета ЗС по развитию инфраструктуры. «Начальник государственно-правового управления Законодательного собрания Оксана Ходорова предложила депутатам принять в первом чтении законопроект об отмене назначения директоров пермских школ краевым министерством образования. По словам госпожи Ходоровой, это решение связано с определением Четвертого апелляционного суда, признавшего спорную норму недействующей. Члены комитета это предложение поддержали», — передает «Коммерсант-Прикамье». Между тем власти края готовят жалобу в Верховный суд, который решит спор окончательно. Законопроект о передаче полномочий по назначению директоров школ Перми на краевой уровень внес в заксобрание в мае 2023 года губернатор Дмитрий Махонин. Депутаты приняли его в сентябре. Министр образования региона Раиса Кассина объясняла, что передача полномочий связана с тем, что мэрии не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей, а со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий. Прокуратура выступила против закона. В конце мая 2024 года Четвертый апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства. 
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