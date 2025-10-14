Володин призвал усилить ответственность за срыв отопительного сезона

Число жалоб на теплоснабжающие организации выросло, заявил Володин
После начала отопительного сезона увеличилось число жалоб. Из-за этого следует взять эти вопросы на контроль и вводить изменения в законодательство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность. Надо брать эти вопросы на контроль», — заявил Володин. Его слова опубликованы в мессенджере MAX. Он отметил, что для решения проблем следует вносить предложения в законодательство и увеличивать штрафы для компаний за недобросовестное отношение к своей работе.

Ранее в Госдуме уже поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для компаний за нарушения при подготовке к отопительному сезону, а также штрафы для должностных и юридических лиц. Кроме того, обсуждались инициативы по модернизации коммунальной инфраструктуры и переходу к гибкой системе регулирования подачи тепла.

