Дело о коррупции в ямальском спорте разваливается

23:24 07 августа 2017 0

Гособвинителю в суде нужно доказать, что Александр Эйрих лоббировал интересы спортивного клуба, иначе все обвинение может развалиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд Нового Уренгоя рассмотрел доказательства одного из крупнейших коррупционных скандалов в ямальском спорте. Дело бывшего директора департамента физкультуры и спорта ЯНАО Александра Эйриха может развалиться. Бывший высокопоставленный чиновник занял оборонительную позицию и намеревается доказать свою невиновность. Судя по представленным доказательствам, у него может это получится.

Разбирательства вокруг ямальского департамента спорта идут уже с 2015 года. Алесандр Эйрих покинул пост главы ведомства как раз в период возбуждения уголовного дела. В нем, напомним, фигурируют так же директор волейбольного клуба «Факел» Павел Михайлов и агент, который работает со спортсменами — Евгений Нирка.

Согласно фабуле дела, Эйриха подозревают в лоббировании интересов клуба «Факел», благодаря чему клуб смог получить субсидии из окружного бюджета. В благодарность за это Эйрих получил от руководства клуба взятку в 10 миллионов рублей. Часть денег он потратил на покупку частного дома в Салехарде. Подробнее о этих обвинениях «URA.RU» уже рассказывало ранее.

На сегодняшнем заседании в новоуренгойском городском суде, защитник представил несколько адвокатских запросов в окружной департамент по физической культуре и спорту. В основном все они касались законодательства и нормативных актов, регламентирующих предоставление субсидий из окружного бюджета. В частности, речь шла и о выделении денег спортивным организациям, которые представляют Ямал на аренах российского и международного уровней.

Из всех этих документов следует один важный вывод: решение о выделении подобных субсидий принимает специальная комиссия, после чего оно утверждается правительством автономного округа и даже лично губернатором Дмитрием Кобылкиным. Деньги выделяет департамент финансов. И директор департамента по физкультуре и спорту не может повлиять на принятие этого решения и размер выделяемой субсидии.

Чем будет парировать эти доводы гособвинитель, пока не ясно. Но без доказательств влияния Эйриха на выделение и размер субсидии все обвинение может развалиться.

Так же из представленных доказательств стало известно, что Евгений Нирка перевел на счет Жанны Эйрих (супруга Александра Эйриха) семь миллионов рублей. В материалах дела имеется расписка, говорящая о том, что эти деньги Нирка одолжил госпоже Эйрих и она должна будет их вернуть в определенный срок с уплатой процентов.

Так же среди вещдоков в суде изучили два договора купли-продажи одного и того же частного дома на улице Овражная в Салехарде. Именно этот дом, согласно обвинению, был куплен на полученную взятку. Оформлена недвижимость на мать господина Эйриха.

Интересно, что в договорах покупки дома обозначены совершенно разные суммы. Так в первом указана стоимость недвижимости в семь миллионов рублей, а на втором — пять миллионов. При этом только второй договор имеет подписи обеих сторон. На первом их нет.

На этом в судебном заседании сделали перерыв. Дальше суду еще предстоит допросить ряд свидетелей по делу и непосредственно трех подсудимых. «URA.RU» будет следить за развитием событий.