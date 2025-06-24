В России задумались над созданием хайп-товаров для зарубежных рынков

Бизнесменам помогут продвигать креативные товары на новые рынки. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на стратсессии о развитии креативной экономики 24 июня, что нужно нарастить экспорт российских творческих продуктов. Как объяснил URA.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, речь идет о товарах, подобных нашумевшей китайской игрушке Лабубу, которую сейчас массово скупают по всему миру.
В начале мероприятия Мишустин отметил, что креативная экономика охватывает 16 перспективных секторов. К ним относятся народные художественные промыслы, кинематограф, анимация, искусство, музыка, мода, дизайн, архитектура, медиа, СМИ, программное обеспечение, видеоигры и многое другое, рассказал премьер.
«Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения нашего экспортного потенциала. Многие такие товары уже сейчас пользуются спросом за рубежом. И конечно, это важно для сохранения нашей истории, традиций, приумножения достижений культуры», — заявил Мишустин.
Доля креативной экономики в ВВП в 2024 году составила 4,1%. На пленарной сессии ПМЭФ, прошедшей 20 июня, президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и подумать о запуске соответствующего федпроекта. Как отметил Мишустин на стратсессии, сейчас нужно создать систему поддержки креативных индустрий, чтобы у каждого таланта «были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес». Это поможет довести долю творческих индустрий в экономике к 2030 году до 6% ВВП.
Часто продукты креативной экономики становятся хайп-товарами, которые быстро набирают популярность за рубежом. Одним из последних ярких примеров стала нашумевшая китайская игрушка Лабубу, которую массово скупают в России и других странах. На ПМЭФ даже появились игрушки Лабубу с лицами известных российских политиков. Отечественный креатив оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который захотел прикупить пару игрушек для дочерей. Развитие креативной экономики позволит продвигать подобные хайповые российские товары на зарубежных рынках, уверен Максим Чирков.
Креативная экономика — это перспективное направление, которое может стать двигателем развития всей российской экономики. Творчество и воображение не имеют ограничений, поэтому новые продукты, решения, идеи будут постоянно появляться. Именно с помощью креативных индустрий создаются дорогие продукты с самой высокой добавленной стоимостью, что благоприятно сказывается на ВВП страны, отметил экономист.
“У нас сейчас идет активный промышленный рост, но у него есть предел. Творческие индустрии хранят огромные возможности развития и опережения других стран. Это направление с 1990-х годов у нас, да и в других странах, находилось под сильным влиянием Запада. Сейчас пришло время делать свое. Это приносит большие доходы, которые лучше оставить у себя, а не давать прибыль западным компаниям”, — пояснил экономист.
Продукция креативных индустрий реальна, она находит отражение в обычной жизни, продолжил Чирков. «Это касается одежды, автомобилей, недвижимости, там тоже есть дизайн. Это все нас окружает», — добавил он, пояснив, что здесь открываются возможности для регионов, где нет мощной сырьевой базы, там можно строить экономику вокруг именно творческих индустрий.
Креативная экономика — это еще инструмент мягкой силы, позиционирования России в мире, продолжил Чирков. «Сейчас очень важно создавать свои уникальные креативные продукты, потому что мир становится многополярным. Западноцентричная модель развития творческих индустрий подошла к естественному завершению», — отметил экономист.
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