Украинцы блокировали дороги под Киевом из-за масштабного блэкаута

Жители села Софиевская Борщаговка Киевской области перекрыли движение по одной из центральных улиц, выражая недовольство отключениями электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Более десяти человек организованно вышли на дорогу. Они перемещаются по пешеходному переходу и препятствуют проезду автомобилей. Причиной акции стала нестабильная подача электричества в населенном пункте, несмотря на официальные данные о прекращении веерных отключений в регионе, пишет telegram-канал «Страна».
Ранее в Киевской области действовали отключения из-за повреждений в энергетической инфраструктуре и коммунальных сетях. По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», на сегодняшний день веерные отключения сохраняются только в Одесской и Черниговской областях.
«Люди вышли на дорогу, потому что устали от постоянных перебоев со светом, которые продолжаются несмотря на заявления энергетиков», — говорится в публикации telegram-канала «Страны». Уточняется, что местные жители неоднократно обращались к поставщикам услуг, однако ситуация не изменилась.
В пресс-службе компании отмечают, что работы по восстановлению электроснабжения в других регионах завершены, и потребители обеспечены электроэнергией в штатном режиме. Между тем, жители Софиевской Борщаговки утверждают, что перебои продолжаются, и требуют от властей и энергетиков срочно решить проблему.
