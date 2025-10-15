15 октября 2025

ТАСС: полк ПВО ВСУ, сбивший малазийский Boeing, стоит на дежурстве в Сумах

Военнослужащие 223-го зенитного ракетного полка ранее базировались во Львовской области
Военнослужащие 223-го зенитного ракетного полка ранее базировались во Львовской области
Ракетный полк ВСУ, который сбил малайзийский Boeing 777 в Донецкой области в июле 2014 года, был переброшен в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах. 

«Украинские ресурсы сообщают о нахождении в регионе (Сумской области) подразделений 223-го зенитного ракетного полка», — заявил источник ТАСС. Ранее военнослужащие этого полка базировались во Львовской области. В данный момент подразделение, вооруженное зенитными ракетными комплексами «Бук», находится на боевом дежурстве в районе города Сумы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что ранее этот полк участвовал в инциденте с малайзийским Boeing 777, сбитым в Донецкой области в июле 2014 года. В результате крушения рейса MH17 погибли 298 человек. Окружной суд Гааги в ноябре 2022 года признал виновными и заочно приговорил к пожизненному заключению трех человек — Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за недостаточностью доказательств. Российские официальные лица выразили недоверие к результатам следствия и сочли аргументы обвинения безосновательными.

