Челябинская надежда Ельцина: олигархи новой России

Сменившие скоробогачей Перестройки челябинцы во всем превзошли предшественников

13 февраля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Эпоха «олигархов Перестройки», которым был посвящен предыдущий текст URA.RU, была яркой и недолгой. На смену им 1990-х начали приходить люди совсем другого склада. Пока скоробогачи снимали «сливки» с разваливающейся страны, их сменщики еще учились в вузах, делали первые осторожные шаги в предпринимательстве, выживали со своими заводами. Может, этот опыт позволил им сохранить и развить свой бизнес. А заодно достигнуть многого в политике, что было общей чертой всех олигархов ельцинской России. Будущий основатель «Макфы», депутат и губернатор окунулся в бизнес еще до окончания политехнического института в 1992 году. Первую торгово-оптовую фирму «Темп» Юревич создал, будучи студентом. Недоброжелатели припоминали «вагон с майонезом», перепродажа которого принесла первые большие деньги и некие теневые контакты, обеспечившие первоначальный капитал для приватизации в 1993 крупнейшего в Челябинске хлебокомбината №1. В 1995 году Юревич уже совладелец Челябинской макаронной фабрики, а также Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». Постепенно Юревич и его менеджеры скупали и, что главное, модернизировали предприятия в других субъектах РФ. В 1999 году Юревич избрался в Госдуму по Калининскому округу. В 2005 году победил на выборах мэра Челябинска, в 2010 году стал губернатором области. При его поддержке по спискам «Единой России» в Госдуму избирается его бизнес-партнер, Вадим Белоусов. В январе 2014 году Юревич был внезапно отправлен в отставку. Он вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Но что-то уже надломилось: при попытке переизбраться все партии отказали ему в поддержке, а собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось. Начавшаяся в 2014-м году «черная полоса» продолжилась: в 2017 году против Юревича возбудили уголовное дело, обвинив в получении взяток с медицинских и дорожных контрактов. Вину он не признал, но уехал в Лондон — и не зря. Суд заочно его арестовал и объявил в международный розыск. Но на самой «Макфе» это никак не сказалось. А в 2024 году Генпрокуратура нашла причины потребовать национализации бизнес-империи. К этому времени в холдинг семей Юревича и Белоусова входили не только предприятия пищевой индустрии, но также ТЦ «Алмаз», «Школьник» и «Родник», отель «Рэдиссон» в Челябинске, и 31 телеканал. Бизнес распределялся между такими компаниями как: «Макфа», «Долговское», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Арком», «Арктика-сервис», «Медиа-центр», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Новая планета», «Отельстрой», «Проспект», «Просторы», «Рамкон», «Родник». «Темп автотех». «Школьник», «Агромакфа». «М-групп», «Урал-Медиа», «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Конасалтинг», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Все эти активы отошли государству, но тяжба продолжается до сих пор. Впервые второкурсник Магнитогорского горно-металлургического института и будущий олигарх попал в шахту на практике. Окончив вуз в 1980 году, Константин Струков был распределен в Казахстан — и спустя семь лет приобщился к делу всей жизни, устроившись в золотодобывающую артель «Труд» («Енбек»). Доходы артельщиков в разы превышали обычные советские зарплаты, достигая нескольких тысяч рублей в месяц. Но Струкову мало было просто «заколачивать деньги», за несколько лет при очень жестких требованиях в артели он дорос до ее председателя. А потом рост национального самосознания в Казахстане после распада СССР, поставил крест на дальнейших перспективах. И в 1993-м Струков вернулся в Россию. Он зарегистрировал ООО «Купрум» и арендовал два месторождения золота в башкирском Сибае, куда к нему из Казахстана в голую степь перебрались почти 400 человек. Люди, включая будущего миллиардера, едва ли не полгода жили в поле, налаживая разработки и монтируя привезенное с собой оборудование. Когда три года спустя к Струкову приехали с предложением заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте, возле Сибая был уже вполне благоустроенный поселок. Сложно представить, но в 1997 году добыча золота была хронически нерентабельной. Бунтовали не только челябинские угольщики, но и горняки-золотодобытчики. В Пласте — где на золотодобыче работала треть населения, а шахты и их обеспечивающие предприятия давали от 70 до 80% производства, люди в прямом смысле слова осаждали мэрию. И приход созданного Струковым «Южуралзолота» стал альтернативой их закрытию. Плюс очень кстати случился дефолт. В последующие несколько лет добыча челябинского золота выросла в разы, была реконструирована золотоизвлекающая фабрика, погашены все долги. А Струков начал экспансию в другие регионы. В частности, в Кузбасс. В 2016 году в области широко обсуждалась возможность выдвижения Струкова в Госдуму, однако этого не случилось. Однако с 2000 года он бессменный депутат регионального парламента, а ныне зампред заксобрания. Скорее всего, Константин Струков пойдет на выборы и в 2025 году, благо обозначившиеся проблемы с бизнесом ему удалось урегулировать. Это была очень колоритная пара первых лет правления Ельцина. Мительман, который мечтал связать жизнь с театром, но женился на третьем курсе Челябинского политеха — разгружал вагоны, подрабатывал дворником, ведущим дискотек и тамадой. Рыльских, заработавший первый червонец фасовщиком булок на хлебокомбинате, а потом ездивший по шабашкам и имевший дело с криминалом. Оба были сильными личностями, и наверняка выбились бы в люди и при Советском Союзе. Однако крушение социализма стало для них настоящим «окном возможностей». Пока «скоробогачи» ворочали миллионами и миллиардами в мутной воде Перестройки, Мительман и Рыльских пробовали освоить совершенно незанятые еще сектора рынка. Первый еще в 1987 году создал юридическую фирму, спустя два года обжегся на работе в кооперативе, после чего создал свой. Рыльских сделал, по собственному утверждению, первые большие деньги, торгуя цветами — киоски, где продавали азербайджанские гвоздики, стояли у «Детского мира» и на северо-западе Челябинска. Идея Мительмана «выстрелила» с началом массовой приватизации: никто (кроме него и его юристов) не понимал толком, как теперь надо оформлять сделки и вообще документацию. А потом — как покупать акции и пакеты акций крупных предприятий. Чем и занялся сам Мительман, перейдя к брокерской деятельности и поучаствовав в организации и работе первых крупных бирж. Через его руки прошли пакеты акций «Уралавтоприцепа», электродного завода, ЧЭМК, завода «Калибр», а также ряда хлебозаводов — с чего и начался будущий «Хлебпром». Приватизировать Торговый центр Александру Аристову также помог Семен Аркадьевич. Из более известных обычным челябинцам активов крупнейшие в Челябинске ювелирные магазины «Алмаз», «Бирюза» и «Сапфир». Забегая вперед: потом Мительман избавится от них, сохранив за собой лишь сеть ломбардов. В 1992 году Мительман знакомится с Виталием Рыльских и Игорем Заславским (впоследствии погиб). С помощи в оформлении сделки с металлом началось партнерство и даже дружба. Ну и — с 1993 года — торгово-промышленная компания «Мизар» (Мительман-Заславский-Рыльских), надолго ставшая одним из брендов Челябинска. Именно так назывался первый в городе высотный офис-центр с площадкой для вертолетов, расположенный возле здания областного парламента. После бизнес-развода партнеров он стал ВИПРом (Виталий Павлович Рыльских). Еще двумя марками, бывшими на слуху, были «Мирэль» и «Фианит». Всего же с начала 90-х и до бизнес-развода в 2010 году Мительман и Рыльских успели попробовать себя в торговле, строительстве, добыче полезных ископаемых, ювелирке во всех его видах, недвижимости и даже машиностроении. Политикой также занимались оба: Мительман дорос до вице-спикера областного заксобрания. Рыльских с 2005 года — бессменный депутат городской думы, а с недавнего времени — почетный гражданин Челябинска. Бывший начальник участка Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) Валерий Гартунг к началу девяностых заработал первые крупные деньги в кооперативе «Лидер» по производству спортивных тренажеров. Затем была страховая компания компания «АМЕСК», через которую прошли удачные сделки по продаже металла. В 1996 году возглавил ЧКПЗ, который был приватизирован в 1992 году. В 1997 году Гартунг избрался в Госдуму, где работает и по сей день. А его попытки стать губернатором региона вошли в историю политической борьбы 90-х. Активами ЧКПЗ владеет его семья. Самому Гартунгу, как депутату и видному справедливороссу, ничего не принадлежит. Руководит предприятием его сын Андрей. Широкую известность предприятие получило в 2024 году благодаря первому в РФ серийному производству промышленных роботов. Уроженец Озерска, выпускник Московского института химического машиностроения Андрей Комаров после окончания вуза трудился в столичных коммерческих структурах. Свой первый капитал заработал на торговле металлом. В 1996 году стал заместителем гендиректора Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Затем стал обладателем контрольного пакета акций предприятии и возглавил совет директоров. Это при нем появился термин «Белая металлургия» и знаменитый комплекс «Высота», куда до сих возят гостей города, а ЧТПЗ занял ведущие позиции в отрасли. В биографии Комарова также значится работа сенатором — с 2005 по 2010 годы представлял в Совете Федерации челябинское заксобрание. Был и домашний арест с уголовным преследованием, признанным незаконным. В 20121 году Комаров совершил свою главную сделку — продал ЧТПЗ Трубной медной компании. Сам он сейчас занимается новыми проектами и благотворительностью, помогает малой родине и дружит с Константином Райкиным. Жизнь выходца из простой рабочей семьи (отец Рашникова также работал на ММК) начиналась по «пролетарскому» шаблону. Сначала школа-восьмилетка, затем Магнитогорский индустриальный техникум. На Магнитогорский металлургический комбинат пришел Рашников в 1967 году слесарем цеха ремонта металлургического оборудования. А вот потом будущий «хозяин комбината» начал расти: оператор, бригадир, мастер, начальник смены, начальник цеха. В 1974 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (тот же, что и Струков) по специальности «Обработка металлов давлением» и продолжил карьеру. В 1985-м Рашников становится заместителем главного инженера комбината, курируя производство и поставки продукции. В 1991 году он уже первый замгендиректора, а в 1993—1994 годах — руководитель торгового дома ММК. Летом 1997 года Рашников возглавил компанию и с тех пор определял курс, который определил судьбу комбината как стабильно растущей компании, а жителям Магнитогорска позволил пользоваться достижениями градообразующего предприятия — до знаменитого парка «Притяжение» включительно. Рашников пять раз избирался депутатом заксобрания области. Однако под санкции Запада попал не как политик, а поскольку «ведущий российский бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». В 17 лет Еремин носил титул двукратного чемпиона России по баскетболу, потом играл в «Динамо». В Челябинск вернулся из армии в 1990 году, на рубеже перехода от социализма к капитализму. Все шло к тому, что Еремин придет в бизнес как классический спортсмен из 90-х, застряв на уровне «немного торговли, немного недвижимости». Но все пошло не так. Может и к лучшему, что эти смутные годы он потратил на то, чтобы закончить академию физкультуры и получить юридическое образование в ЧелГУ. А заодно получить опыт новых хозяйственных отношений — Еремин руководил спортивно-досуговым центром «Монолит» при обкоме комсомола, и когда комсомол приказал долго жить — до 1993 года. Затем занялся поставками техники. Во второй половине 90-х он, выкупив несколько этажей, оказался совладельцем бизнес-центра, в который превратился Дом быта. Но главный выбор Еремин сделал в 2000 году, став владельцем никому не нужного и умирающего Челябинского городского молочного комбината. С этого и начался холдинг, включающий молочные заводы в Челябинской области, Свердловской области и Башкортостане. Молочные продукты, включая мороженое, известны сейчас далеко за пределами региона. Еще два направления — гостиничный бизнес (отель «Малахит» в Челябинске как самый известный пример) и сеть ресторанов. Именно Еремину Челябинск обязан сохранением бренда «Уральские пельмени. В политике Еремин также успел отметиться, избравшись в 2005 году в Государственную думу — но спустя пять лет предпочел вернуться в бизнес и политикой больше не заниматься.