Так проходит слава мира: челябинские олигархи перестройки — что с ними стало. Фото

Судьба первопроходцев челябинского бизнеса 90-х сложилась неоднозначно
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Аристов Александр. Ламборгини. Джип. Авто. Челябинск., аристов александр, джип, ламборгини
Далеко не все, подобно Александру Аристову (на фото), смогли продлить успех 90-х до настоящего времени Фото:

Национализация нескольких крупнейших челябинских холдингов заставила вспомнить об эпохе приватизации, на чем спустя десятилетия и споткнулись могущественные фигуры регионального бизнеса. Между тем, в те же времена на слуху были и другие компании, а в области и за ее пределами гремели другие имена их владельцев. Об их судьбе вспоминало URA.RU.

Эдуард Теняков и его ЧУБ

Едва ли не самая известная фигура эпохи зарождения крупного бизнеса в регионе. В 1991 году Тенякову было 39 лет и — нонсенс по советским меркам — он успел получить четыре высших образования. В 1969 году окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), в 1975-м заочно Московский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», в 1981-м Академию народного хозяйства с дипломом «Вторичное обращение ценных бумаг. Европейские фондовые рынки» и в 1983 году — Московский финансовый институт.

Воплотить обещанное в жизнь у Эдуарда Тенякова не получилось
Воплотить обещанное в жизнь у Эдуарда Тенякова не получилось

В отличие от большинства обладателей нескольких дипломов, Теняков сумел конвертировать свои знания в конкретные результаты: в 1988 году он возглавил один из первых в СССР кооперативных банков — «Роторбанк» в Челябинске. С 1989 года работал в Верховном Совете СССР в Комиссии по экономической реформе. Получил известность как разработчик концепции «вексельной экономики», позволяющей свободно торговать дефицитным сырьем. В 1989 году был одним из организаторов Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ), а в 1990 году стал ее первым президентом. Через год Теняков вынужден был покинуть этот пост, но к тому времени уже заработала его Челябинская универсальная биржа (ЧУБ).

В промежутке Тенякова арестовали по обвинению в громадной по тем временам взятке — 149 тысяч рублей — но падение ГКЧП, пламенные обращения «буревестника челябинского бизнеса» к президенту Ельцину и общая растерянность силовых структур сыграли свою роль — в СИЗО Теняков провел всего три недели. В середине девяностых ЧУБ, как и большинство бирж, закрылся, а сам Эдуард Теняков перебрался в Москву, где работал консультантом Министерства по налогам и сбором (было и такое). Умер в 2012 году.

Возможно, Эдуарда Тенякова спас крах ГКЧП и последовавший за ним развал СССР
Возможно, Эдуарда Тенякова спас крах ГКЧП и последовавший за ним развал СССР
Фото:

Романтик кооперации Лев Бульман

Лев Бульман — еще один выпускник ЧПИ — стал еще одним колоритным персонажем эпохи возвращения к капитализму. Инженер отринул былое и начал осваивать бизнес в 1988 году, когда вышел закон «О кооперации». Основал мебельный цех «Полина». Продукция пользовалась спросом, особенно мягкие уголки — в государственных магазинах мебели не было вообще. К середине девяностых годов Бульман уже входил в десятку самых удачливых бизнесменов Челябинска. Был знаком с главой администрации области Вадимом Соловьевым, хотя особой дружбы не завелось.

Горожанам Бульман запомнился тем, что спонсировал праздники — карнавалы, шоу. Предлагал (опередив появление «маршруток») запустить в Челябинске двухэтажные автобусы-такси. Построить «Диснейленд» европейского уровня прямо в Коркинском угольном разрезе (громадный карьер диаметром 3 км и глубиной 600 м был самым глубоким в Европе) и летние бассейны во дворах челябинских домов. Одно время носился с идеей установить в Парке камней, близ геологического музея, на набережной Миасса, детский уголок со статуями динозавров.

И одну статую динозавра таки купил. Хотел установить его на въезде в коттеджный поселок Полина (назван в честь дочери), строительство которого начал в Сосновском районе, неподалеку от Дубровки. Но это строительство и стало началом заката его столь круто начавшейся карьеры. Поселок Полина преподносился как жилье для представителей среднего класса. Первый коттедж, пятикомнатный, был построен за Публичной библиотекой — рекламный образец, который мог оценить каждый желающий.

В апреле 1995 года его сильно избили, а к концу следующего года он разорился. Его мягкие уголки проиграли конкуренцию более продвинутой мебели, а недостроенный поселок отошел банку. Проект неудачно совпал с ускорением инфляции — 150-180% в год, и Бульман не успел рассчитываться по кредиту. Опять же, злые языки упорно твердили, что строился он «на болотах». А динозавра выкупили и поставили на одной из площадок возле трассы М-5, словно в память о романтике кооперации Льве Бульмане.

Сам он, кстати, крушение большого бизнеса пережил. И занялся реконструкцией «хрущевок» — приводя их к современным требованиям комфорта (надстройка мансард и т. п.).

К чести Льва Бульмана он не разочаровался в жизни и продолжил заниматься значимым для людей делом
К чести Льва Бульмана он не разочаровался в жизни и продолжил заниматься значимым для людей делом
Фото:

Василий Кичеджи и храм бизнеса

Среди прочих проектов Бульмана был ресторан еврейской кухни «Шалом». Сейчас на его месте работает химчистка «Диана», а нам это заведение интересно в связи с покупкой его Василием Кичеджи — еще одним титаном челябинского бизнеса постперестроечных лет. Кичеджи родился и вырос в Челябинске. В 1975-1995 работал в Челябинском хозрасчетном предприятии вагонов-ресторанов, дорос с подсобного рабочего вагона-ресторана до его директора. Во времена приватизации выкупил мясокомобинат в Миассе и ресторан Торгового центра, где начал работать первый стриптиз в городе. Выкупленный у Бульмана «Шалом» отремонтировал и переименовал в «Лебедь» в честь директора «Молодежной моды» Лебедевой.

Василий Кичеджи с переменным успехом работал и в бизнесе, и на госслужбе, и даже по партийной линии
Василий Кичеджи с переменным успехом работал и в бизнесе, и на госслужбе, и даже по партийной линии
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Но истинный взлет Кичеджи начался, когда он стал гендиректором Челябинского тракторного завода. Оценки его правления разнятся. Одни утверждают, что он за три года развалил и разграбил промышленный гигант, другие — что Киджи «сбили на взлете». Однако тот пошел дальше: с 2000 по 2004 годы был заместителем по экономике полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

Затем вернулся в частный сектор, став в 2009 году совладельцем медийного и строительного бизнеса: радиостанций «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио», телеканала «Столица». В 2009—2010 годах вновь на службе, теперь уже муниципальной — руководит департаментом транспорта и связи Москвы. С сентября 2011 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга «по культуре». В конце 2014 года уволился и сосредоточился на партийной работе в ЕР. Неожиданно возглавил в 2015 году Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, откуда ушел два года спустя. А в 2021 году открыл «Богема» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Именно здесь в ноябре 2016 году заговорщики обсуждали убийство Григория Распутина. Челябинцам о Кичеджи напоминает храм Василия Великого в Тракторозаводском районе, заложенный по его инициативе в 1996 году.

Крещение. Челябинск.
Недоброжелатели Кичеджи язвили, что храм Василия Великого тот построил в честь себя
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Антипов и Аристов — из ларька в Forbes

Александр Аристов и Юрий Антипов — еще два столпа перестроечного предпринимательства, постепенно переходящего уже в полноценный бизнес эпохи капитализма. Аристов родился в 1949 году в Пласте, в рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, уйдя в вечернюю школу. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром. Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное, по сути, предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!»

В 1988 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу двухтысячных «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

Затем в 2020 году случился неожиданный для многих бизнес-развод, в ходе которого конгломерат разделился на пищевое и металлургическое направление (собственно «Ариант» и Группа ЧЭМК), а потом они попали под национализацию. Но путь Аристова и Антипова от ларьков с кооперативной колбасой в рейтинги Forbes пока еще только начинается.

Аристов Александр. Ламборгини. Джип. Авто. Челябинск.
Прошлое догнало Александра Аристова уже в 2024 году
Фото:

Александр Рискин и долг чести

В СССР будущий главный мельник региона мог бы послужить героем производственных киносаг. Ушел из НИИ на производство, где осваивал прогрессивные виды сварки. Мог по дороге с работы в костюме и галстуке спрыгнуть в раскопанную коммунальщиками яму и показать класс, заварив треснувшую трубу. Вывел в передовые затрапезное профтехучилище. Потом, практически случайно, возглавил мельзавод «Победа», поставлявший продукцию на все хлебоперабатывающие предприятия области. «Вытащил» в передовые и это предприятие, а потом и приватизировал его.

К середине нулевых у Рискина были все атрибуты успешного и состоявшего человека. От интервью в глянцевых журналах до коллекции элитных авто, к которым он питал слабость. В 2007 году она начал строить в Челябинске отель с ночным клубом и двумя ресторанами. А в 2008 году компанию подкосил кризис, а в 2023-м в Челябинске распродавали имущество обанкротившегося предпринимателя, который успел побывать под уголовным делом об уклонении от налогов.

В бизнес-кругах в связи с этим вспоминали фразу из интервью с Рискиным: «Я — картежник. Скромно замечу, что я двукратный чемпион России, серебряный призер по бриджу, имею звание национального мастера спорта. Шесть раз участвовал в кубке Сицилии, чемпионатах Европы и мира, турнирах во Франции, Австралии, Хорватии, Иордании и других странах». Многие до сих пор уверены, что активы, которые удалось сохранить, он попросту проиграл в карты.

Логика взлета Владимира Махалова

Основанная в 1990 году как кооператив фирма «Логика» в начале девяностых была, пожалуй, известна челябинцам всех возрастов. Ведь в ее отделах, арендованных в самых разных местах города, можно было купить импортные телевизоры и пресловутые «видики» — бывшие тогда мечтой многих и многих. За техникой приезжали со всей области, но, постепенно, размах спадал — и окончательную черту над этим направлением бизнеса, столь символичного для постперестроечного времени, подвело пришествие торговых сетей — вроде «Эльдорадо».

Но к этому времени «Логика» уже стала корпорацией, специализируясь на производстве мебели практически любого назначения. Ее продукцию закупали госорганы, крупные предприятия, больницы, школы и обычные люди. Причем не только в России, но и в Казахстане.

Входили в корпорацию также ресторан-шашлычная «Арго» и крупнейший на тот момент в Челябинске комплекс «Малахит» (рестораны «Клеопатра», «Челяба», пивной ресторан «BEER-HOUSE» и летний ресторан «Лето-Лайф»). Были планы довести до класса «люкс» базу «Курочкино», но постепенно бизнес становился все скромнее.

Большинство челябинских богачей постперестроечных времен обязаны своими успехами Владимиру Головлеву
Большинство челябинских богачей постперестроечных времен обязаны своими успехами Владимиру Головлеву
Фото:

Челябинский «чубайс» Владимир Головлев

В начале 90-х годов этот человек был одной из самых известных (и ненавидимых многими) фигур в региональных органах власти. Из почтальона он дорос до главного распорядителя огромного имущественного комплекса, решая, кому, что и сколько достанется из советского пирога. В 1980 году Головлев закончил ЧПИ (где изучал экономику в компании с будущими вице-премьером РФ Виктором Христенко и федеральным министром Александром Починком). Затем почти 10 лет сидел на незаметных должностях (экономист, начальник планового отдела) различных предприятий.

Все предопределил пост — всего лишь главного специалиста — Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома. С которого он пересел в кресло главы отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений комитета экономики облисполкома. В 1991—1993 годах Головлев — председатель комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области. С 1992 года он стал еще и замглавы администрации Челябинской области.

В начале нулевых в отношении Головлева (тогда депутата Госдумы) возбудили уголовное дело. По мнению силовиков, его паевой инвестиционный фонд «Социальная защита населения» был частью преступной схемы, при помощи которой тот с сообщниками сумел заполучить акции приватизируемых челябинских предприятий. В 2001 году челябинского приватизатора лишили депутатской неприкосновенности. К этому времени он умудрился вызвать к себе ненависть не только у областных властей и силовиков, но даже у Анатолия Чубайса — которому ставил палки в колеса реформы РАО ЕЭС.

В августе 2002 года Головлева застрелили, когда он гулял с собакой — и расследование закончилось ничем. А вот тех, кто был обязан ему триумфальным возвышением, его решения отозвались уже в 2024 году. Иски Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства ЧЭМК и «Арианта» основаны как раз на «вольностях» приватизационных решений в регионе.

Журналист Владимир Филичкин, работавший тогда в правоохранительных органах, участвовал в расследовании дела Головлева и писал материалы о Тенякове. В ответ оба требовали возбудить «уголовку» уже на него. Снимок сделан у недостроенного коттеджа Головлева в Подмосковье.
Журналист Владимир Филичкин, работавший тогда в правоохранительных органах, участвовал в расследовании дела Головлева и писал материалы о Тенякове. В ответ оба требовали возбудить «уголовку» уже на него. Снимок сделан у недостроенного коттеджа Головлева в Подмосковье.
Фото:

«Олигархи перестройки» зарабатывали свои миллионы и создавали бизнес-империи. И еще никто не знал, что на смену им идут совсем другие люди. Будущий челябинский губернатор и основатель «Макфы» Михаил Юревич лишь в 1992 году окончит ЧПИ, но его кооператив «Темп» уже занимается оптовой торговлей продуктами. Константин Струков еще работает горным мастером в Казахстане. Лишь в 1994 году он сделает первый шаг к будущему «Южуразолоту» — зарегистрирует в башкирском Сибае ООО «Купрум». Виктор Рашников пока заместитель главного инженера ММК. Андрей Косилов работает в облсовете, лишь в конце 1993 года он возглавит Совет директоров чекового инвестиционного фонда «Атлант», а всем известный «Равис» возглавит лишь в 1911 году. Но это будет уже совсем другая история.

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Национализация нескольких крупнейших челябинских холдингов заставила вспомнить об эпохе приватизации, на чем спустя десятилетия и споткнулись могущественные фигуры регионального бизнеса. Между тем, в те же времена на слуху были и другие компании, а в области и за ее пределами гремели другие имена их владельцев. Об их судьбе вспоминало URA.RU. Едва ли не самая известная фигура эпохи зарождения крупного бизнеса в регионе. В 1991 году Тенякову было 39 лет и — нонсенс по советским меркам — он успел получить четыре высших образования. В 1969 году окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), в 1975-м заочно Московский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», в 1981-м Академию народного хозяйства с дипломом «Вторичное обращение ценных бумаг. Европейские фондовые рынки» и в 1983 году — Московский финансовый институт. В отличие от большинства обладателей нескольких дипломов, Теняков сумел конвертировать свои знания в конкретные результаты: в 1988 году он возглавил один из первых в СССР кооперативных банков — «Роторбанк» в Челябинске. С 1989 года работал в Верховном Совете СССР в Комиссии по экономической реформе. Получил известность как разработчик концепции «вексельной экономики», позволяющей свободно торговать дефицитным сырьем. В 1989 году был одним из организаторов Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ), а в 1990 году стал ее первым президентом. Через год Теняков вынужден был покинуть этот пост, но к тому времени уже заработала его Челябинская универсальная биржа (ЧУБ). В промежутке Тенякова арестовали по обвинению в громадной по тем временам взятке — 149 тысяч рублей — но падение ГКЧП, пламенные обращения «буревестника челябинского бизнеса» к президенту Ельцину и общая растерянность силовых структур сыграли свою роль — в СИЗО Теняков провел всего три недели. В середине девяностых ЧУБ, как и большинство бирж, закрылся, а сам Эдуард Теняков перебрался в Москву, где работал консультантом Министерства по налогам и сбором (было и такое). Умер в 2012 году. Лев Бульман — еще один выпускник ЧПИ — стал еще одним колоритным персонажем эпохи возвращения к капитализму. Инженер отринул былое и начал осваивать бизнес в 1988 году, когда вышел закон «О кооперации». Основал мебельный цех «Полина». Продукция пользовалась спросом, особенно мягкие уголки — в государственных магазинах мебели не было вообще. К середине девяностых годов Бульман уже входил в десятку самых удачливых бизнесменов Челябинска. Был знаком с главой администрации области Вадимом Соловьевым, хотя особой дружбы не завелось. Горожанам Бульман запомнился тем, что спонсировал праздники — карнавалы, шоу. Предлагал (опередив появление «маршруток») запустить в Челябинске двухэтажные автобусы-такси. Построить «Диснейленд» европейского уровня прямо в Коркинском угольном разрезе (громадный карьер диаметром 3 км и глубиной 600 м был самым глубоким в Европе) и летние бассейны во дворах челябинских домов. Одно время носился с идеей установить в Парке камней, близ геологического музея, на набережной Миасса, детский уголок со статуями динозавров. И одну статую динозавра таки купил. Хотел установить его на въезде в коттеджный поселок Полина (назван в честь дочери), строительство которого начал в Сосновском районе, неподалеку от Дубровки. Но это строительство и стало началом заката его столь круто начавшейся карьеры. Поселок Полина преподносился как жилье для представителей среднего класса. Первый коттедж, пятикомнатный, был построен за Публичной библиотекой — рекламный образец, который мог оценить каждый желающий. В апреле 1995 года его сильно избили, а к концу следующего года он разорился. Его мягкие уголки проиграли конкуренцию более продвинутой мебели, а недостроенный поселок отошел банку. Проект неудачно совпал с ускорением инфляции — 150-180% в год, и Бульман не успел рассчитываться по кредиту. Опять же, злые языки упорно твердили, что строился он «на болотах». А динозавра выкупили и поставили на одной из площадок возле трассы М-5, словно в память о романтике кооперации Льве Бульмане. Сам он, кстати, крушение большого бизнеса пережил. И занялся реконструкцией «хрущевок» — приводя их к современным требованиям комфорта (надстройка мансард и т. п.). Среди прочих проектов Бульмана был ресторан еврейской кухни «Шалом». Сейчас на его месте работает химчистка «Диана», а нам это заведение интересно в связи с покупкой его Василием Кичеджи — еще одним титаном челябинского бизнеса постперестроечных лет. Кичеджи родился и вырос в Челябинске. В 1975-1995 работал в Челябинском хозрасчетном предприятии вагонов-ресторанов, дорос с подсобного рабочего вагона-ресторана до его директора. Во времена приватизации выкупил мясокомобинат в Миассе и ресторан Торгового центра, где начал работать первый стриптиз в городе. Выкупленный у Бульмана «Шалом» отремонтировал и переименовал в «Лебедь» в честь директора «Молодежной моды» Лебедевой. Но истинный взлет Кичеджи начался, когда он стал гендиректором Челябинского тракторного завода. Оценки его правления разнятся. Одни утверждают, что он за три года развалил и разграбил промышленный гигант, другие — что Киджи «сбили на взлете». Однако тот пошел дальше: с 2000 по 2004 годы был заместителем по экономике полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Затем вернулся в частный сектор, став в 2009 году совладельцем медийного и строительного бизнеса: радиостанций «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио», телеканала «Столица». В 2009—2010 годах вновь на службе, теперь уже муниципальной — руководит департаментом транспорта и связи Москвы. С сентября 2011 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга «по культуре». В конце 2014 года уволился и сосредоточился на партийной работе в ЕР. Неожиданно возглавил в 2015 году Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, откуда ушел два года спустя. А в 2021 году открыл «Богема» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Именно здесь в ноябре 2016 году заговорщики обсуждали убийство Григория Распутина. Челябинцам о Кичеджи напоминает храм Василия Великого в Тракторозаводском районе, заложенный по его инициативе в 1996 году. Александр Аристов и Юрий Антипов — еще два столпа перестроечного предпринимательства, постепенно переходящего уже в полноценный бизнес эпохи капитализма. Аристов родился в 1949 году в Пласте, в рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, уйдя в вечернюю школу. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром. Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное, по сути, предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!» В 1988 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу двухтысячных «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Затем в 2020 году случился неожиданный для многих бизнес-развод, в ходе которого конгломерат разделился на пищевое и металлургическое направление (собственно «Ариант» и Группа ЧЭМК), а потом они попали под национализацию. Но путь Аристова и Антипова от ларьков с кооперативной колбасой в рейтинги Forbes пока еще только начинается. В СССР будущий главный мельник региона мог бы послужить героем производственных киносаг. Ушел из НИИ на производство, где осваивал прогрессивные виды сварки. Мог по дороге с работы в костюме и галстуке спрыгнуть в раскопанную коммунальщиками яму и показать класс, заварив треснувшую трубу. Вывел в передовые затрапезное профтехучилище. Потом, практически случайно, возглавил мельзавод «Победа», поставлявший продукцию на все хлебоперабатывающие предприятия области. «Вытащил» в передовые и это предприятие, а потом и приватизировал его. К середине нулевых у Рискина были все атрибуты успешного и состоявшего человека. От интервью в глянцевых журналах до коллекции элитных авто, к которым он питал слабость. В 2007 году она начал строить в Челябинске отель с ночным клубом и двумя ресторанами. А в 2008 году компанию подкосил кризис, а в 2023-м в Челябинске распродавали имущество обанкротившегося предпринимателя, который успел побывать под уголовным делом об уклонении от налогов. В бизнес-кругах в связи с этим вспоминали фразу из интервью с Рискиным: «Я — картежник. Скромно замечу, что я двукратный чемпион России, серебряный призер по бриджу, имею звание национального мастера спорта. Шесть раз участвовал в кубке Сицилии, чемпионатах Европы и мира, турнирах во Франции, Австралии, Хорватии, Иордании и других странах». Многие до сих пор уверены, что активы, которые удалось сохранить, он попросту проиграл в карты. Основанная в 1990 году как кооператив фирма «Логика» в начале девяностых была, пожалуй, известна челябинцам всех возрастов. Ведь в ее отделах, арендованных в самых разных местах города, можно было купить импортные телевизоры и пресловутые «видики» — бывшие тогда мечтой многих и многих. За техникой приезжали со всей области, но, постепенно, размах спадал — и окончательную черту над этим направлением бизнеса, столь символичного для постперестроечного времени, подвело пришествие торговых сетей — вроде «Эльдорадо». Но к этому времени «Логика» уже стала корпорацией, специализируясь на производстве мебели практически любого назначения. Ее продукцию закупали госорганы, крупные предприятия, больницы, школы и обычные люди. Причем не только в России, но и в Казахстане. Входили в корпорацию также ресторан-шашлычная «Арго» и крупнейший на тот момент в Челябинске комплекс «Малахит» (рестораны «Клеопатра», «Челяба», пивной ресторан «BEER-HOUSE» и летний ресторан «Лето-Лайф»). Были планы довести до класса «люкс» базу «Курочкино», но постепенно бизнес становился все скромнее. В начале 90-х годов этот человек был одной из самых известных (и ненавидимых многими) фигур в региональных органах власти. Из почтальона он дорос до главного распорядителя огромного имущественного комплекса, решая, кому, что и сколько достанется из советского пирога. В 1980 году Головлев закончил ЧПИ (где изучал экономику в компании с будущими вице-премьером РФ Виктором Христенко и федеральным министром Александром Починком). Затем почти 10 лет сидел на незаметных должностях (экономист, начальник планового отдела) различных предприятий. Все предопределил пост — всего лишь главного специалиста — Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома. С которого он пересел в кресло главы отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений комитета экономики облисполкома. В 1991—1993 годах Головлев — председатель комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области. С 1992 года он стал еще и замглавы администрации Челябинской области. В начале нулевых в отношении Головлева (тогда депутата Госдумы) возбудили уголовное дело. По мнению силовиков, его паевой инвестиционный фонд «Социальная защита населения» был частью преступной схемы, при помощи которой тот с сообщниками сумел заполучить акции приватизируемых челябинских предприятий. В 2001 году челябинского приватизатора лишили депутатской неприкосновенности. К этому времени он умудрился вызвать к себе ненависть не только у областных властей и силовиков, но даже у Анатолия Чубайса — которому ставил палки в колеса реформы РАО ЕЭС. В августе 2002 года Головлева застрелили, когда он гулял с собакой — и расследование закончилось ничем. А вот тех, кто был обязан ему триумфальным возвышением, его решения отозвались уже в 2024 году. Иски Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства ЧЭМК и «Арианта» основаны как раз на «вольностях» приватизационных решений в регионе. «Олигархи перестройки» зарабатывали свои миллионы и создавали бизнес-империи. И еще никто не знал, что на смену им идут совсем другие люди. Будущий челябинский губернатор и основатель «Макфы» Михаил Юревич лишь в 1992 году окончит ЧПИ, но его кооператив «Темп» уже занимается оптовой торговлей продуктами. Константин Струков еще работает горным мастером в Казахстане. Лишь в 1994 году он сделает первый шаг к будущему «Южуразолоту» — зарегистрирует в башкирском Сибае ООО «Купрум». Виктор Рашников пока заместитель главного инженера ММК. Андрей Косилов работает в облсовете, лишь в конце 1993 года он возглавит Совет директоров чекового инвестиционного фонда «Атлант», а всем известный «Равис» возглавит лишь в 1911 году. Но это будет уже совсем другая история.
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