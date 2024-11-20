SHOT узнал о состоянии попавшего в реанимацию телеведущего Юрия Николаева

SHOT: Юрия Николаева уже в конце этой недели выписывают из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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У телеведущего был диагностирован отек легких
У телеведущего был диагностирован отек легких Фото:

У телеведущего Юрия Николаева сохраняется отек в легком, но динамика положительная, уже в конце этой недели его выписывают из больницы. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Народный артист прошел обследование, которое не выявило новых патологий или осложнений. Остался только один очаг воспаления в легких, но его телеведущий может долечить дома», — сообщает Life.ru со ссылкой на Shot. Отмечается, что Николаев подтвердил благоприятные прогнозы врачей и уже готовится к выписке.

Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока и находился в реанимации одной из московских клиник. Там у Николаева диагностировали отек легких.

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У телеведущего Юрия Николаева сохраняется отек в легком, но динамика положительная, уже в конце этой недели его выписывают из больницы. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Народный артист прошел обследование, которое не выявило новых патологий или осложнений. Остался только один очаг воспаления в легких, но его телеведущий может долечить дома», — сообщает Life.ru со ссылкой на Shot. Отмечается, что Николаев подтвердил благоприятные прогнозы врачей и уже готовится к выписке. Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока и находился в реанимации одной из московских клиник. Там у Николаева диагностировали отек легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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