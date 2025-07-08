У половины регионов России появится новый самолет

Власти России нашли способ стимулировать развитие отечественной авиаотрасли. На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» 8 июля премьер-министру России Михаилу Мишустину показали модернизированный пассажирский самолет Ил-114-300, который заменит устаревшие Ан-24. Как рассказали эксперты URA.RU, это решит проблему нехватки самолетов на региональных маршрутах.
Во время осмотра воздушного судна генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха сообщил Мишустину, что самолет создается для местных авиалиний. Его можно эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабой сетью аэродромов, на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах, а также в условиях низких температур.
«Модернизированная версия собирается из отечественных комплектующих, оснащена российскими системами и оборудованием. Планируется, что Ил-114-300 заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса», — сообщил Бадеха.
Самолет в рамках испытаний уже совершил перелет по маршруту Москва — Екатеринбург и показал хорошие результаты по топливной эффективности, обратил внимание гендиректор «ОАК». А затем рассказал премьеру о технических характеристиках машины:
«Крейсерская скорость полета обновленного Ил-114-300 составляет 450 — 500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тысячи метров, а пассажировместимость — до 68 человек. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить воздушное судно в серийное производство», — добавил он.
Самолет Ил-114-300, который в перспективе должен заменить лайнеры как советского, так и западного производства, решит проблему нехватки гражданской авиации для перевозок внутри страны, особенно в регионы Сибири и Дальнего Востока. Так, по информации Государственной транспортной лизинговой компании, с 2019 года по первое полугодие 2023 года из парка российских авиакомпаний вывели около 219 самолетов вместимостью до 140 кресел. Основную массу выбывших самолетов составили устаревшие Ан-2 — 31, Ан-24 — 15, Як-42 — 12, а также изношенные иностранные самолеты семейства Boeing 737 — 29 и Airbus A319 — 27 единиц. При этом за тот же период парк пополнили только на 128 региональных самолетов, обнародовали данные ГТЛК. Таким образом парк региональных самолетов с 2019 года сократился на 10%.
«Ил-114-300 — массовый магистральный самолет, который предназначен преимущественно для региональных авиаперевозок. Как и устаревшие Ан-24, он может садиться не только на бетонные, но и грунтовые полосы, в том числе и с размокшим верхним слоем на плохих аэродромах, которых достаточно, например, в Сибири и Дальнем Востоке.
Это позволит увеличить число авиаперевозок в эти субъекты», — рассказал управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
По словам эксперта, согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года, для нужд гражданской авиации планируют произвести свыше тысячи самолетов, 51 из которых — Ил-114-300, поэтому парк российских авиакомпаний пополнят и другие воздушные судна. Например, это 105 единиц ТВРС-44 «Ладога» и 139 «Байкалов».
Независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов тоже считает, что серийное производство самолетов Ил-114-300 решит проблему нехватки гражданской авиации для региональных перевозок. «Но их потенциал стоит рассматривать шире. Самолеты Ил-114-300 могут быть востребованы, например, в государствах третьего мира: АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), Африки и Ближнего Востока», — сообщил Адамидов.
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