После взрыва в Луганске заведено дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте происшествия работают следователи и криминалисты (архивное фото)
На месте происшествия работают следователи и криминалисты (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи со взрывом в центре Луганска. Об этом сообщает СК.

«В связи с взрывом в центре Луганска возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК в официальном telegram-канале. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, а также специалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Напомним, в Луганске на улице Тараса Шевченко произошел взрыв. Инцидент произошел в районе краеведческого музея, где в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи со взрывом в центре Луганска. Об этом сообщает СК. «В связи с взрывом в центре Луганска возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК в официальном telegram-канале. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, а также специалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Напомним, в Луганске на улице Тараса Шевченко произошел взрыв. Инцидент произошел в районе краеведческого музея, где в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...