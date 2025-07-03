После взрыва в Луганске заведено дело

Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи со взрывом в центре Луганска. Об этом сообщает СК.
«В связи с взрывом в центре Луганска возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК в официальном telegram-канале. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, а также специалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
Напомним, в Луганске на улице Тараса Шевченко произошел взрыв. Инцидент произошел в районе краеведческого музея, где в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
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