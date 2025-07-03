Экс-мэр Луганска Пилавов погиб в результате взрыва: что о нем известно

В Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов. Это произошло в результате взрыва 3 июля. Предположительно, самодельное взрывное устройство было размещено у входной двери дома экс-мэра. Что известно о Манолисе Пилавове — в материале URA.RU.
Сообщение о смерти Пилавова
Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве бомбы в центре города. Об этом 3 июля сообщил «ЛуганскИнформЦентр Z» близкий родственник погибшего. «К сожалению, это правда», — сказал он. Информацию о гибели бывшего мэра подтвердили и источники ТАСС.
Взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко. По официальным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения. Telegram-канал Mash утверждает, что самодельное взрывное устройство было размещено у входной двери дома бывшего мэра.
Предположительно, взрыв произошел в момент открытия двери, и находившиеся рядом люди были отброшены взрывной волной. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.
Биография Манолиса Пилавова
Пилавов родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР. В 1981 году окончил Ворошиловградский строительный техникум, а после два года служил в рядах Советской армии. Также он учился в Луганском сельскохозяйственном институте по специальности «сельскохозяйственное строительство» и в Восточноукраинском национальном университете по специальности «государственная служба».
Получая высшее образование, он работал маляром строительного управления №4 треста «Ворошиловградпромстрой». Уже через полгода его повысили до мастера строительного управления №2. Спустя три года, в 1989-м, его назначили начальником управления производственно-технологической комплектации.
С октября 1990 года Пилавов работал начальником жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, а впоследствии — Жовтневого района. В 1998 году стал первым заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома и первым заместителем председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов Каменнобродского районного совета.
В апреле 2002 года его назначили заместителем Луганского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов. Спустя два месяца он стал гендиректором областного коммунального предприятия «Лугансквода». В феврале 2004 года стал заместителем председателя Каменнобродского районного совета, а через два года получил должность первого заместителя Луганского городского главы.
В 2014 году активно он активно занимался восстановлением городского хозяйства, участвовал в деятельности ЛНР. После ухода Сергея Кравченко в августе взял на себя руководство городом. 2 декабря 2014 года Пилавова назначили главой администрации города Луганска. Этот пост он занимал до 2023 года.
Награда Путина
В августе 2023 году президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Луганска Манолиса Пилавова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награду вручал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, прибывший тогда в ЛНР.
Личная жизнь Манолиса Пилавова
Пилавов был женат и вырастил двух сыновей. Михаил работал в Перевальском районе помощником прокурора, затем старшим прокурором по борьбе с организованной преступностью. Александр выбрал профессию хирурга-стоматолога. На данный момент он является кандидатом медицинских наук и главным врачом ГУ ЛНР «Луганская городская многопрофильная больница № 3».
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