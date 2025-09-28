30 лет на сцене: сколько может заработать SHAMAN на концертах в Кремле

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя) анонсировал концерты в Кремле с громким названием «30 лет на сцене». Два мероприятия состоятся в конце ноября. Билеты уже в продаже, однако пока большая часть не распродана. URA.RU посчитало, сколько может заработать артист при аншлагах.
Государственный Кремлевский Дворец вмещает в себя 6 тысяч мест. Стоимость билетов на выступление артиста начинается от 2500 рублей и достигает 20 тысяч рублей. SAMAN известен своими аншлагами, поэтому стоит ожидать, что два концерта пройдут при полном зале. Если посчитать по среднему арифметическому, минимум артист заработает 67 500 000 рублей. Точнее, не сам Ярослав. Не стоит забывать об аренде, зарплате команды и других расходах.
Впрочем, исполнитель привык к многомиллионным гонорарам. До сих пор на слуху история с его гонораром из пострадавшего от паводка Оренбурга. Там артист собирался выступить за 16 млн рублей.
Грядущие же концерты в Москве приурочены к юбилею артиста на сцене — SHAMAN выступает с 4 лет, а также ко дню рождения исполнителя. 30-летний «стаж» Ярослава уже вызвал вопросы в Сети.
