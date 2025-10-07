Сенатор Джабаров: от поставок «Томагавков» ВСУ пострадает не только Украина

Возможные поставки США крылатых ракет «Томагавк» Украине могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для других стран. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Но, если это произойдет, конечно, не дай Бог, ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина», — сказал Джабаров в ходе видеомоста, организованного международным мультимедийным центром медиагруппы «Россия сегодня». Сенатор выразил сомнения в том, что США действительно решатся на передачу ракет Украине. По его мнению, американское руководство осознает всю ответственность за подобное решение.
Поводом для обсуждения стала недавняя ремарка президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что почти принял решение о поставках ракет «Томагавк» Киеву, однако выразил желание получить разъяснения по поводу их потенциального использования украинской стороной. Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал, что возможная передача подобных вооружений приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые начали проявляться в последние месяцы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что крылатые ракеты «Томагавк», переданные Украине, представляют угрозу для таких европейских столиц, как Париж, Берлин и Варшава. Он подчеркнул, что возможность нанесения ударов по этим городам является очевидной, добавив, что об этом должен знать даже президент США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.