Названа слабость Трампа, которую Путин может использовать на пользу России

Bloomberg: Путин может использовать нетерпение Трампа в переговорах на пользу РФ
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Путин может использовать нетерпение Трампа в развитии переговорного процесса в пользу РФ
Путин может использовать нетерпение Трампа в развитии переговорного процесса в пользу РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин может использовать нетерпение американского коллеги Дональда Трампа к скорейшему достижению прогресса в переговорах по украинскому конфликту в интересах Москвы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в публикации

По данным агентства, Дональд Трамп может в скором времени стать более недовольным из-за отсутствия значимого продвижения в переговорах по Украине. Вместе с тем, для Владимира Путина это обстоятельство не представляет серьезной угрозы, поскольку ВС РФ продолжают добиваться успехов на линии фронта.

Ранее сообщалось, что угрозы Вашингтона по ужесточению антироссийских санкций в случае отсутствия достижения прогресса в вопросе перемирия. В материале издания Unherd говорится, что такая политика Дональда Трампа малоэффективна и противоречит основным задачам, поставленным Белым домом.

При этом ранее российский лидер отмечал, что для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, охватывающие все существующие вопросы и разногласия по данной теме. В связи с этим, по данным издания Responsible Statecraft, администрации Трампа следует подготовить детальный мирный план и организовать закрытый канал связи, через который данный документ может быть передан российской стороне. 

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Президент РФ Владимир Путин может использовать нетерпение американского коллеги Дональда Трампа к скорейшему достижению прогресса в переговорах по украинскому конфликту в интересах Москвы. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в публикации.  По данным агентства, Дональд Трамп может в скором времени стать более недовольным из-за отсутствия значимого продвижения в переговорах по Украине. Вместе с тем, для Владимира Путина это обстоятельство не представляет серьезной угрозы, поскольку ВС РФ продолжают добиваться успехов на линии фронта. Ранее сообщалось, что угрозы Вашингтона по ужесточению антироссийских санкций в случае отсутствия достижения прогресса в вопросе перемирия. В материале издания Unherd говорится, что такая политика Дональда Трампа малоэффективна и противоречит основным задачам, поставленным Белым домом. При этом ранее российский лидер отмечал, что для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, охватывающие все существующие вопросы и разногласия по данной теме. В связи с этим, по данным издания Responsible Statecraft, администрации Трампа следует подготовить детальный мирный план и организовать закрытый канал связи, через который данный документ может быть передан российской стороне. 
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