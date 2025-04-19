Какие пляжи рядом с Анапой не затронул мазут. Фото

Мазутные пятна не дошли до Малого Утриша
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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мазутный разлив дошел до Большого Утриша
мазутный разлив дошел до Большого Утриша Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Мазутные пятна в Черном море дошли до села Большой Утриш рядом с Анапой, но дальше их почти нет. Ближе к Малому Утришу побережье осталось чистым от нефтепродуктов. Об этом рассказал член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко в беседе с URA.RU.

«Если смотреть со стороны Керченского пролива, мазутный разлив дошел до Большого Утриша. А дальше, за Большой Утришой, там немного набросило, когда был сильный северо-западный ветер. И новых выбросов там не было. Там относительно чисто и уже ближе к Малому Утришу вообще практически ничего нет», — рассказал Голубитченко.

Собеседник подчеркнул, что загрязнения мазута — серьезная, но локальная проблема на берегу от Анапы до порта Тамань. «Самая большая проблема — у нас нет ливневых и сточных канализаций. Либо плохо функционируют. Море грязное именно из-за этого», — подчеркнул Голубитченко.

На этой неделе на анапских пляжах зафиксированы свежие выбросы мазута. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или мусор, загрязненный мазутом. Чрезвычайная ситуация возникла после того, как затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239» в конце 2024 года.

А сегодня власти Краснодарского края представили карту пляжей, доступных для отдыха. Так, в Темрюкском районе остается около 130 км береговой линии, безопасной для купания, включая пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе и все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Туристам, чей отдых в Анапе сорвался из-за загрязнения, предложили перенести отпуск в Крым.

Карта чистых пляжей
Карта чистых пляжей
Фото:

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Мазутные пятна в Черном море дошли до села Большой Утриш рядом с Анапой, но дальше их почти нет. Ближе к Малому Утришу побережье осталось чистым от нефтепродуктов. Об этом рассказал член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко в беседе с URA.RU. «Если смотреть со стороны Керченского пролива, мазутный разлив дошел до Большого Утриша. А дальше, за Большой Утришой, там немного набросило, когда был сильный северо-западный ветер. И новых выбросов там не было. Там относительно чисто и уже ближе к Малому Утришу вообще практически ничего нет», — рассказал Голубитченко. Собеседник подчеркнул, что загрязнения мазута — серьезная, но локальная проблема на берегу от Анапы до порта Тамань. «Самая большая проблема — у нас нет ливневых и сточных канализаций. Либо плохо функционируют. Море грязное именно из-за этого», — подчеркнул Голубитченко. На этой неделе на анапских пляжах зафиксированы свежие выбросы мазута. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или мусор, загрязненный мазутом. Чрезвычайная ситуация возникла после того, как затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239» в конце 2024 года. А сегодня власти Краснодарского края представили карту пляжей, доступных для отдыха. Так, в Темрюкском районе остается около 130 км береговой линии, безопасной для купания, включая пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе и все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Туристам, чей отдых в Анапе сорвался из-за загрязнения, предложили перенести отпуск в Крым.
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