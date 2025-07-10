10 июля 2025

На Украине начался сущий кошмар после удара ВС РФ

РИАН: украинские военкомы пришли в ужас из-за удара ВС РФ
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Украинские военкомы шокированы ударами российских военных по ТЦК
Украинские военкомы шокированы ударами российских военных по ТЦК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине наблюдается паника в связи с ударами, которые наносят российские военные. Об этом рассказали представители пророссийского подполья.

«После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова собеседника агентства.

7 июля Министерство обороны сообщило о начале ударов российских войск по территориальным центрам комплектования. Как информируют украинские СМИ, атаки были нанесены по зданиям военных комиссариатов, расположенных в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.

С 25 февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации. В соответствии с установленными правилами, выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Летом 2025 года стало известно, что киевский режим отменил отсрочку от мобилизации для граждан с ежемесячным доходом менее 20 тысяч гривен. Как URA.RU писало ранее, российские силовые ведомства получили в свое распоряжение исчерпывающий перечень работников ТЦК в Одессе.

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Среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине наблюдается паника в связи с ударами, которые наносят российские военные. Об этом рассказали представители пророссийского подполья. «После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова собеседника агентства. 7 июля Министерство обороны сообщило о начале ударов российских войск по территориальным центрам комплектования. Как информируют украинские СМИ, атаки были нанесены по зданиям военных комиссариатов, расположенных в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье. С 25 февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации. В соответствии с установленными правилами, выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Летом 2025 года стало известно, что киевский режим отменил отсрочку от мобилизации для граждан с ежемесячным доходом менее 20 тысяч гривен. Как URA.RU писало ранее, российские силовые ведомства получили в свое распоряжение исчерпывающий перечень работников ТЦК в Одессе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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