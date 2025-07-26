26 июля 2025

Востоковед объяснил, из-за чего начался конфликт Таиланда и Камбоджи

Востоковед Маслов: конфликт Таиланда и Камбоджи произошел из-за иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные государства, по мнению Маслова, повлияли на противостояние между двумя странами
Иностранные государства, по мнению Маслова, повлияли на противостояние между двумя странами Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей произошел из-за иностранного влияния. В частности, из-за французов и англичан, которые внесли противоречия в отношения этих двух стран. Таким мнением поделился востоковед Алексей Маслов.

«Иностранцы — французы и англичане — разбили их (Таиланд и Камбоджу — прим. URA.RU) на части. Без влияния иностранцев не было бы и таких противоречий, обстрелов и жертв», — сказал Маслов в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Вооруженные столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются третий день подряд. В южных регионах, а именно в провинциях Трат и Чантхабури, открыт новый участок боевых действий. Данные области находятся недалеко от популярных у российских туристов курортов. Кроме того, артиллерийские снаряды, выпущенные камбоджийскими военными, разорвались на территории Лаоса, что поставило под вопрос случайность этого удара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу с премьер-министром Камбоджи. После чего он позвонил исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда. С обеими сторонами, по словам Трампа, он обсуждал прекращение военных действий. После чего американский лидер сообщил о том, что стороны готовы в ближайшее время организовать переговоры с целью разработки соглашения о прекращении огня.

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Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей произошел из-за иностранного влияния. В частности, из-за французов и англичан, которые внесли противоречия в отношения этих двух стран. Таким мнением поделился востоковед Алексей Маслов. «Иностранцы — французы и англичане — разбили их (Таиланд и Камбоджу — прим. URA.RU) на части. Без влияния иностранцев не было бы и таких противоречий, обстрелов и жертв», — сказал Маслов в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Вооруженные столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются третий день подряд. В южных регионах, а именно в провинциях Трат и Чантхабури, открыт новый участок боевых действий. Данные области находятся недалеко от популярных у российских туристов курортов. Кроме того, артиллерийские снаряды, выпущенные камбоджийскими военными, разорвались на территории Лаоса, что поставило под вопрос случайность этого удара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу с премьер-министром Камбоджи. После чего он позвонил исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда. С обеими сторонами, по словам Трампа, он обсуждал прекращение военных действий. После чего американский лидер сообщил о том, что стороны готовы в ближайшее время организовать переговоры с целью разработки соглашения о прекращении огня.
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