На границе Таиланда начались бои: что делать туристам из России

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения, есть погибшие среди мирных жителей. Камбоджа обратилась в Совет безопасности ООН, а Таиланд привел войска в боевую готовность. Однако для российских туристов рисков нет, рассказали URA.RU эксперты туротрасли.
Что произошло в Таиланде
Камбоджа потребовала экстренного заседания Совбеза ООН из-за атак со стороны Таиланда. Премьер страны заявил о «преднамеренной атаке» на позиции вдоль границы и о готовности дать вооруженный ответ. В ответ Таиланд обвинил Камбоджу в провокациях, отозвал посла и закрыл погранпереходы. На границе начались перестрелки, погибли мирные жители с обеих сторон, страны обмениваются обвинениями. Конфликт разгорелся на фоне спора о территориальной принадлежности ряда приграничных участков, где с мая уже происходили стычки.
Что делать туристам из России
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, глава Space Travel Артур Мурадян сообщил, что текущая фаза конфликта не несет рисков для российских туристов. По его словам, боевые действия идут далеко от туристических зон и никак не влияют на рейсы.
«Это локальный конфликт двух государств, которые, на мой взгляд, просто щупают предел друг друга. Никто Таиланд туризм себе рубить не будет, для них это важный источник дохода», — сказал Мурадян URA.RU.
Он отметил, что аэропорты работают в штатном режиме, а ситуация не приведет к отмене рейсов.
Гендиректор туркомпании «Розовый слон» Алексан Мкртчян добавил, что боевые столкновения у границы происходят не впервые, и каждый раз это не затрагивает туристов.
«На моей памяти за 30 лет уже более 10 раз доходило до вооруженных столкновений, но туристов это никак не касается. Ближайшие к границе города, где отдыхают россияне, находятся минимум в 300 километрах, это Паттайя», — пояснил он.
Мкртчян уточнил, что продажи экскурсионных туров в Камбоджу временно приостановлены, но как только ситуация уляжется, их возобновят. «По нашей информации, это случится в ближайшие 10-12 дней», — отметил эксперт.
По словам Мкртчяна, туроператоры самостоятельно связываются с туристами, если есть риски отмены рейсов или программ.
«Если закрываются аэропорты, турагентства сами выходят на туристов. В случае переносов рейсов туроператор оплачивает проживание и питание, туристы не несут расходов», — указал собеседник.
Он подчеркнул, что при любых вопросах туристам достаточно обратиться в агентство, где была куплена путевка.
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