Как получить от государства до 36 тысяч рублей

Доцент Балынин: каждый россиянин вправе поучаствовать в ПДС и получить 36 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам напомнили о программе долгосрочных сбережений
Россиянам напомнили о программе долгосрочных сбережений Фото:

Граждане России получили возможность стать участниками программы долгосрочных сбережений и получить государственное софинансирование в размере до 36 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Договор долгосрочных сбережений заключается с негосударственным пенсионным фондом, который участвует в программе. Именно он осуществляет инвестирование средств вкладчика. Чтобы получить софинансирование от государства в размере 36 тысяч рублей, участнику программы необходимо в течение года сделать взнос в размере от 36 до 144 тысяч рублей в зависимости от среднемесячного дохода», — процитировала слова Балынина «Российская газета».

По словам Балынина, вступить в программу может любой желающий, независимо от возраста, включая лиц, которым осталось несколько лет до пенсии или уже назначена пенсия. Также оформить договор можно в пользу ребенка или другого лица. 

Например, если гражданин с зарплатой 75 тысяч рублей ежемесячно переводит по три тысячи рублей, то за год сумма составит 36 тысяч рублей. В этом случае государство удвоит вклад.

Как сообщало URA.RU, ранее эксперты рекомендовали россиянам рассматривать участие в программах негосударственных пенсионных фондов как один из основных способов накопления на пенсию. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) является подходящим вариантом даже для граждан с невысокими доходами.

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Граждане России получили возможность стать участниками программы долгосрочных сбережений и получить государственное софинансирование в размере до 36 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Договор долгосрочных сбережений заключается с негосударственным пенсионным фондом, который участвует в программе. Именно он осуществляет инвестирование средств вкладчика. Чтобы получить софинансирование от государства в размере 36 тысяч рублей, участнику программы необходимо в течение года сделать взнос в размере от 36 до 144 тысяч рублей в зависимости от среднемесячного дохода», — процитировала слова Балынина «Российская газета». По словам Балынина, вступить в программу может любой желающий, независимо от возраста, включая лиц, которым осталось несколько лет до пенсии или уже назначена пенсия. Также оформить договор можно в пользу ребенка или другого лица.  Например, если гражданин с зарплатой 75 тысяч рублей ежемесячно переводит по три тысячи рублей, то за год сумма составит 36 тысяч рублей. В этом случае государство удвоит вклад. Как сообщало URA.RU, ранее эксперты рекомендовали россиянам рассматривать участие в программах негосударственных пенсионных фондов как один из основных способов накопления на пенсию. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) является подходящим вариантом даже для граждан с невысокими доходами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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