Худрук Дягилевского фестиваля Курентзис выдвинут на высшую художественную награду Австрии

Дирижер, художественный руководитель пермского Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис стал кандидатом на получение в Австрии «Почетного знака» в области науки и искусства. Как отмечает местное издание Kurier, это высшая награда страны за научные и художественные достижения.
«Греко-российский дирижер Теодор Курентзис, чья близость к России вызвала критику, и который был вынужден мириться с многочисленными отменами концертов в Германии, должен получить высшую художественную награду Австрии», — сообщает газета. Номинировала Курентзиса курия искусств, чье предложение сейчас рассматривается.
Теодор Курентзис в 2011—2019 годах был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. Сейчас он возглавляет Дягилевский фестиваль, проходящий в Перми. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине.
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