The New York Times рассказала о проблемах Курентзиса в Европе

27 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Теодор Курентзис долгое время жил и работал в Перми, чем завоевал любовь местных жителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американская газета The New York Times рассказала об отношении деятелей искусства ко всемирно известному дирижеру, экс-худруку пермской оперы и руководителю Дягилевского фестиваля в Перми Теодору Курентзису. Вокруг имени маэстро среди культурной элиты сейчас идут острые дебаты, так как его спонсирует ВТБ, а сам он не высказался против спецоперации РФ на Украине, говорится в статье NYT. «Спонсирование санкционным банком ВТБ оркестра Курентзиса и его молчание по поводу специальной военной операции привели к отмене некоторых концертов в Европе. Однако сейчас он выступает на Зальцбургском фестивале классической музыки, организаторы поддержали его. Его лицо — на всех афишах, поклонники со всего мира любят его. Курентзис и его музыканты сейчас находятся в центре дебатов о том, как в мире культуры обращаться с артистами, связанными с российскими учреждениями», — говорится в статье. NYT пишет, что многие именитые музыканты высказались против известного дирижера, так как он имеет тесные связи с Россией и не высказывал публично своего отношения к специальной операции на Украине. Другие считают, что музыканты — не солдаты и не должны быть на чьей-то стороне. А некоторые увидели тайный смысл в совместном выступлении musicAeterna и молодежного оркестра Густава Малера, которые сыграли симфонию Шостаковича «Бабий яр», посвященную массовым убийствам евреев под Киевом в 1941-43 годах. Ранее URA.RU сообщало, что в Вене по требованию посла Украины в Австрии были отменены два апрельских концерта musicAeterna Теодора Курентзиса. Также отменили майские концерты в Париже и Мюнхене. Ограничения со стороны западных стран в отношении российских деятелей искусств стали усиливаться после начала специальной военной операции на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, эта вынужденная мера, главная цель которой — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская газета The New York Times рассказала об отношении деятелей искусства ко всемирно известному дирижеру, экс-худруку пермской оперы и руководителю Дягилевского фестиваля в Перми Теодору Курентзису. Вокруг имени маэстро среди культурной элиты сейчас идут острые дебаты, так как его спонсирует ВТБ, а сам он не высказался против спецоперации РФ на Украине, говорится в статье NYT. «Спонсирование санкционным банком ВТБ оркестра Курентзиса и его молчание по поводу специальной военной операции привели к отмене некоторых концертов в Европе. Однако сейчас он выступает на Зальцбургском фестивале классической музыки, организаторы поддержали его. Его лицо — на всех афишах, поклонники со всего мира любят его. Курентзис и его музыканты сейчас находятся в центре дебатов о том, как в мире культуры обращаться с артистами, связанными с российскими учреждениями», — говорится в статье. NYT пишет, что многие именитые музыканты высказались против известного дирижера, так как он имеет тесные связи с Россией и не высказывал публично своего отношения к специальной операции на Украине. Другие считают, что музыканты — не солдаты и не должны быть на чьей-то стороне. А некоторые увидели тайный смысл в совместном выступлении musicAeterna и молодежного оркестра Густава Малера, которые сыграли симфонию Шостаковича «Бабий яр», посвященную массовым убийствам евреев под Киевом в 1941-43 годах. Ранее URA.RU сообщало, что в Вене по требованию посла Украины в Австрии были отменены два апрельских концерта musicAeterna Теодора Курентзиса. Также отменили майские концерты в Париже и Мюнхене. Ограничения со стороны западных стран в отношении российских деятелей искусств стали усиливаться после начала специальной военной операции на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, эта вынужденная мера, главная цель которой — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.