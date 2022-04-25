Оркестр Курентзиса отменил концерты в Париже и Мюнхене

Отменены два европейских концерта коллектива Теодора Курентзиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Концерты оркестра musicAeterna в Мюнхене и Париже, запланированные на 2 и 4 мая, отменены. Как говорится в сообщении коллектива, которым управляет бывший худрук Пермской оперы Теодор Курентзис, выступление требует участия музыкантов из разных стран, что стало проблемой.

«Сложная и насыщенная программа, состоящая из фрагментов барочных опер и балетов Жана Филиппа Рамо, требует участия музыкантов из разных стран и длительного репетиционного периода. В условиях логистических трудностей и общей неопределенности реализация этого проекта не представляется возможной», — говорится на сайте musicAeterna.

Ранее в Вене отменили два мероприятия под управлением Курентзиса: концерты оркестра MusicAeterna и хора MusicAeterna c программой духовной музыки, которые должны были состояться 12 апреля. Этого потребовал посол Украины в Австрии. СМИ отмечали, что Курентзис и его ансамбль финансируются попавшим под западные санкции российским банком ВТБ. Кроме того, украинская скрипачка Вира Жук просила администрацию Венского концертного зала бойкотировать визит Курентзиса в Австрию. Дирижера обвинили в том, что он не подписал петицию других артистов, осуждающую спецоперацию РФ на Украине.

Спецоперация на Украине проходит вынужденно, заявлял президент РФ Владимир Путин. После ее начала западные страны стали вводить санкции и ограничения в отношении россиян. Путин уверен, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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