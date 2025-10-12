Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о России являются опасными и воинственными. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо призвал его к немедленной отставке.
«Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро!» — написал Филиппо в соцсети Х. Он добавил, что Макрон начал реализовывать план «войны против России», поскольку ему нечего терять внутри страны. Филиппо призвал к немедленной отставке главы государства, заявив, что его пребывание на посту создает серьезные риски для Франции.
Поводом для такой реакции стало предложение Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Филиппо расценил эти планы как прямую угрозу эскалации конфликта и подверг резкой критике намерения французского лидера.
Сообщается, что российский МИД ранее уже заявлял о категорической неприемлемости любого сценария размещения войск стран НАТО на Украине, предупреждая о неминуемой эскалации. В дипломатическом ведомстве подобные заявления европейских политиков характеризовали как подстрекательство к продолжению боевых действий.
