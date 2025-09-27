Россия не планирует нападать на страны НАТО, но готова дать решительный отпор в случае агрессии. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на заверения, данные еще советским лидерам, Североатлантический альянс продолжает расширяться к границам России. Что еще заявил Лавров — в материале URA.RU.
Россия не планирует нападать на НАТО
Москва не планирует нападать на страны НАТО, однако готова дать решительный отпор в случае агрессии, заявил Лавров. «Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза», — подчеркнул он, добавив, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные заявления западных политиков. «У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — сказал Лавров. Трансляция его выступления велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Некоторые высказывания создают ложное впечатление «неизбежности войны с Россией»
Глава МИД обратил внимание на заявления некоторых западных политиков о якобы подготовке к военным действиям против Калининградской области и других российских территорий. Министр напомнил, что такие высказывания создают ложное впечатление «неизбежности войны с Россией» и используются для давления на избирателей в странах Запада, а также для оправдания новых военных расходов. «На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал он, выступая на Генассамблее ООН.
Россия открыта к диалогу по украинскому конфликту
Москва по-прежнему готова к диалогу, направленному на устранение коренных причин конфликта на Украине, напомнил Лавров. Он подчеркнул, что Россия, как неоднократно отмечал президент Путин, с самого начала сохраняла открытую позицию в отношении переговоров, целью которых является ликвидация первопричин кризиса.
Обеспечение интересов России и прав русскоязычных
Согласно заявлению Лаврова, обеспечение интересов РФ и защита прав русских и русскоязычных жителей на территориях, подконтрольных Киеву, являются ключевыми условиями для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных граждан — полностью восстановлены и соблюдаться. Лавров отметил, что в настоящее время ни Киев, ни его европейские союзники не демонстрируют готовности к конструктивному диалогу и поиску компромиссов.
Урегулирование украинского конфликта и продолжение диалога с США
У Москвы есть определенные ожидания по поводу урегулирования украинского конфликта в рамках диалога с США. По словам Лаврова, продолжение российско-американских переговоров приобретает особое значение после саммита на Аляске.
Лавров подчеркнул, что российская сторона отмечает перемены в подходах нынешней администрации США к украинскому вопросу. «В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», — заявил министр иностранных дел РФ.
Предложение Путина о сохранении Договора по СНВ
Инициатива Москвы в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о СНВ направлена на предотвращение новой гонки вооружений и поддержание мировой стабильности, заявил глава МИД РФ. Он отметил, что реализация российской инициативы позволит сохранить баланс сил и укрепить доверие между двумя крупнейшими ядерными державами. Глава МИД уточнил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность в мире и предотвращение глобальных рисков.
Россия за реформирование Совбеза ООН
Россия поддерживает реформу Совета Безопасности ООН, но выступает против радикальных преобразований и сохранения двойных стандартов, также заявил Лавров. Как пояснил министр, существующий баланс сил в мире кардинально изменился по сравнению с эпохой основания ООН.
По его словам, процесс деколонизации, а также появление новых центров силы потребовали пересмотра принципов работы ключевых международных институтов. Кремль настаивает на расширении представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также о обсуждении комплексной реформы, инициированной ранее генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Министр уточнил: российская сторона не агитирует за революцию против кого бы то ни было, а призывает к неукоснительному соблюдению Устава ООН всеми государствами-членами без двойных стандартов. Лавров отметил, что только при таком подходе можно сохранить наследие основателей Организации. В МИД России считают, что реформирование ООН должно проходить максимально прозрачно и с учетом интересов всех стран.
В ходе выступления Лавров также выделил особую роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС как площадок для согласования интересов государств Глобального Юга и Востока. По его мнению, именно эти структуры способствуют укреплению позиций развивающихся стран на мировой арене.
Попытки разделить мир на «своих» и «чужих» продолжаются
Лавров заявил о продолжающихся попытках разделить мировое сообщество на «своих» и «чужих». По его словам, несмотря на то что принципы Устава ООН остаются фундаментальными для международного сотрудничества, в реальности они часто нарушаются.
Министр также отметил, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение принципа равенства всех государств. Он пояснил, что соблюдение этого принципа — основа справедливого мирового порядка, в котором каждая страна может занять достойное место вне зависимости от военной мощи, численности населения, размеров территории или объема экономики.
Мир пытается «похоронить» решение о создании палестинского государства
Глава МИД заявил о попытках «похоронить» решение ООН о создании палестинского государства, назвав это своего рода государственным переворотом. «Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине», — добавил Лавров.
В своем выступлении глава российской дипломатии напомнил, что Москва осудила нападение палестинского движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что не оправдывает жестоких убийств гражданского населения Палестины и коллективного наказания жителей сектора Газа. Лавров обратил внимание на гибель детей, разрушение больниц и школ, а также массовое лишение крова сотен тысяч людей. Он заявил о недопустимости аннексии Западного берега реки Иордан и отметил необходимость срочных международных усилий для стабилизации ситуации в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.