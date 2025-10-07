Семья пропавшего пловца Свечникова не получила запись его заплыва в Босфоре

Семья ждет видео с места заплыва из Турции
Семья ждет видео с места заплыва из Турции

У семьи пловца Николая Свечникова, который пропал в Босфоре, до сих пор нет записи заплыва. Об этом рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.

«Записи заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает», — передает РИА Новости слова Свечниковой. Она уточнила, что по словам очевидцев, ее сына видели в 500 метрах от старта недалеко от моста. Поэтому мать ждет съемку с этого места.

Николай Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. После того как спортсмен свернул с маршрута, его местонахождение остается неизвестным, а поиски официально ведутся только в проливе. Семья и адвокат добиваются расширения поисковой операции на Мраморное море и анализируют записи с камер наблюдения, но пока безрезультатно.

