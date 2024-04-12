Новым прокурором Миасса стала Анастасия Береговая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Новым прокурором Миасса стала Анастасия Береговая Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Прокурором Миасса (Челябинская область) стала советник юстиции Анастасия Береговая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, нового руководителя коллективу ведомства и властям города представил прокурор области Карен Габриелян.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Миасса назначена советник юстиции Береговая Анастасия Яниковна. В органах прокуратуры Челябинской области она проходит службу более 20 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что за все годы службы Береговая работала в различных должностях. Среди них должности старшего следователя прокуратуры Миасса, старшего следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района областного центра. Также она занимала различные посты в аппарате прокуратуры области. А с апреля 2020 года работала заместителем прокурора Калининского района Челябинска.

Береговая заняла место Алексея Путилова, который в конце прошлого года получил должность первого заместителя прокурора Ярославской области. Он руководил прокуратурой Миасса с июня 2020 года.

Анастасия Береговая возглавила прокуратуру Миасса
Анастасия Береговая возглавила прокуратуру Миасса
Фото:
Коллективу Анастасию Береговую представил прокурор области Карен Габриелян
Коллективу Анастасию Береговую представил прокурор области Карен Габриелян
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурором Миасса (Челябинская область) стала советник юстиции Анастасия Береговая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, нового руководителя коллективу ведомства и властям города представил прокурор области Карен Габриелян. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Миасса назначена советник юстиции Береговая Анастасия Яниковна. В органах прокуратуры Челябинской области она проходит службу более 20 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что за все годы службы Береговая работала в различных должностях. Среди них должности старшего следователя прокуратуры Миасса, старшего следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района областного центра. Также она занимала различные посты в аппарате прокуратуры области. А с апреля 2020 года работала заместителем прокурора Калининского района Челябинска. Береговая заняла место Алексея Путилова, который в конце прошлого года получил должность первого заместителя прокурора Ярославской области. Он руководил прокуратурой Миасса с июня 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...