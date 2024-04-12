Новым прокурором Миасса стала Анастасия Береговая. Фото

12 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Новым прокурором Миасса стала Анастасия Береговая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Прокурором Миасса (Челябинская область) стала советник юстиции Анастасия Береговая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, нового руководителя коллективу ведомства и властям города представил прокурор области Карен Габриелян. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Миасса назначена советник юстиции Береговая Анастасия Яниковна. В органах прокуратуры Челябинской области она проходит службу более 20 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что за все годы службы Береговая работала в различных должностях. Среди них должности старшего следователя прокуратуры Миасса, старшего следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района областного центра. Также она занимала различные посты в аппарате прокуратуры области. А с апреля 2020 года работала заместителем прокурора Калининского района Челябинска. Береговая заняла место Алексея Путилова, который в конце прошлого года получил должность первого заместителя прокурора Ярославской области. Он руководил прокуратурой Миасса с июня 2020 года. Анастасия Береговая возглавила прокуратуру Миасса Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Коллективу Анастасию Береговую представил прокурор области Карен Габриелян Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурором Миасса (Челябинская область) стала советник юстиции Анастасия Береговая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, нового руководителя коллективу ведомства и властям города представил прокурор области Карен Габриелян. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Миасса назначена советник юстиции Береговая Анастасия Яниковна. В органах прокуратуры Челябинской области она проходит службу более 20 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что за все годы службы Береговая работала в различных должностях. Среди них должности старшего следователя прокуратуры Миасса, старшего следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района областного центра. Также она занимала различные посты в аппарате прокуратуры области. А с апреля 2020 года работала заместителем прокурора Калининского района Челябинска. Береговая заняла место Алексея Путилова, который в конце прошлого года получил должность первого заместителя прокурора Ярославской области. Он руководил прокуратурой Миасса с июня 2020 года.