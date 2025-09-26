В мэрии Екатеринбурга назвали временную альтернативу киоскам «Роспечати»

Вместо киосков «Роспечати», которые сейчас массово сносят в Екатеринбурге из-за окончания договоров аренды, жители смогут покупать газеты и журналы в сетевых магазинах, отделениях «Почты России» и через подписку. Никто из бизнесменов пока не заявляется на аукционы, где предоставляют новые места для печатной продукции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин.
ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября 2025 года отгрузки периодики в киоски Екатеринбурга — так как эти объекты сносятся. Мэрия сейчас ведет переговоры с нижегородской компанией «Пресс-стрит», которая поставляет в Екатеринбургу журналы в торговые сети «Пятерочка», «Монетка», «Магнит», «Верный».
«Отделения „Почты России“, магазины, подписка, пока так [после 20 сентября]. Мы про киоски и печатную продукцию не забываем. Мы отыграли 15 аукционов. Еще до конца года 34 отыграем. И у нас находится на оценке 112 мест под печатную продукцию. Но никто из бизнеса не заявляется на торги. Если кто-то желает, можно заявиться в районную администрацию, они сразу же организуют аукцион», — объяснил Чаплыгин.
Глава департамента потребительского рынка мэрии подчеркнул, что бизнес пугает низкая рентабельность киосков, занимающихся периодической печатью, и высокая цена контракта за размещение, которая может доходить до 250 тысяч рублей. Однако, по его словам, нужно смотреть на реальные цифры. Изначально у киосков с периодической печатью низкая арендная стоимость, 5-6 тысяч рублей в месяц. Это объясняется тем, что в 2024 году в гордуме было принято решение понизить плату за размещение этих объектов (был заложен коэффициент 0,001) из-за социальной значимости бизнеса. Плюс новые договоры заключаются на семь лет, и за это время можно отбить большую первоначальную сумму аукциона.
«Даже если взять начальную цену контракта в 250 тысяч, делим ее на семь лет, и в месяц получается чуть меньше пяти тысяч рублей. Эта плата даже ниже, чем та, что любые другие НТО (нестационарные торговые объекты) типа „Мороженого“ платят. Вопрос о низкой рентабельности на самом деле спорный. Мы „Роспечати“ говорили, что, может быть, мы предложим депутатам отменить этот платеж — право на размещение, но мы должны обосновать это как-то», — подчеркнул Чаплыгин.
Он добавил при этом, что отбить стоимость контракта реально, так как в киосках должно быть, по правилам, 60% печатной продукции и 40% — сопутствующих товаров. А это могут быть и снеки, и кофе, и мороженое.
Киоски «Роспечати» начали сносить в Екатеринбурге в июне 2025 года по требованию мэрии. Новые условия размещения для арендаторов (монополистом здесь была компания «Розпечать») оказались непосильными. Подробнее — в сюжете URA.RU.
