Отставной генерал Михаил Каган — бывший сотрудник уральского полпредства президента РФ — награжден орденом Мужества за освобождение Курской области. Там он командовал взводом, состоящим из чиновников. О награждении URA.RU рассказал источник в политических кругах и подтвердил сам чиновник.
«Да, это так, награду я получил. Освобождали Курскую область. Я человек военный, работали, выполняли поставленные задачи. Президент оценил. Вот, собственно, и все», — прокомментировал Каган.
Михаил Каган в 2009—2011-х возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах— свердловское управление ведомства. Потом он был заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В 2018-м его назначили главным федеральным инспектором по Свердловской области, а в 2020-м — ГФИ по Челябинской.
На СВО Каган командовал взводом госслужащих, а после гибели командира Сергея Ефремова (позывной Тигр, вице-губернатор Приморья) отставной генерал взял на себя командование отрядом. Он остался на фронте дольше, чем предполагал контракт. Узнав об этом, чиновники, у которых служба подходила к концу, отказались разъезжаться по домам и остались с Каганом до конца.
