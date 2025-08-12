Известный на Урале генерал-чиновник получил орден Мужества. Фото

Заместитель полпреда президента РФ в ДВФО Каган награжден орденом Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаила Кагана хорошо знают во многих уральских регионах
Михаила Кагана хорошо знают во многих уральских регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отставной генерал Михаил Каган — бывший сотрудник уральского полпредства президента РФ — награжден орденом Мужества за освобождение Курской области. Там он командовал взводом, состоящим из чиновников. О награждении URA.RU рассказал источник в политических кругах и подтвердил сам чиновник. 

«Да, это так, награду я получил. Освобождали Курскую область. Я человек военный, работали, выполняли поставленные задачи. Президент оценил. Вот, собственно, и все», — прокомментировал Каган.

Михаил Каган в 2009—2011-х возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах— свердловское управление ведомства. Потом он был заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В 2018-м его назначили главным федеральным инспектором по Свердловской области, а в 2020-м — ГФИ по Челябинской. 

На СВО Каган командовал взводом госслужащих, а после гибели командира Сергея Ефремова (позывной Тигр, вице-губернатор Приморья) отставной генерал взял на себя командование отрядом. Он остался на фронте дольше, чем предполагал контракт. Узнав об этом, чиновники, у которых служба подходила к концу, отказались разъезжаться по домам и остались с Каганом до конца. 

Указом президента Михаил Каган награжден орденом Мужества
Указом президента Михаил Каган награжден орденом Мужества
Фото:
Михаил Каган со своим взводом освобождал Курскую область от ВСУ
Михаил Каган со своим взводом освобождал Курскую область от ВСУ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отставной генерал Михаил Каган — бывший сотрудник уральского полпредства президента РФ — награжден орденом Мужества за освобождение Курской области. Там он командовал взводом, состоящим из чиновников. О награждении URA.RU рассказал источник в политических кругах и подтвердил сам чиновник.  «Да, это так, награду я получил. Освобождали Курскую область. Я человек военный, работали, выполняли поставленные задачи. Президент оценил. Вот, собственно, и все», — прокомментировал Каган. Михаил Каган в 2009—2011-х возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах— свердловское управление ведомства. Потом он был заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В 2018-м его назначили главным федеральным инспектором по Свердловской области, а в 2020-м — ГФИ по Челябинской.  На СВО Каган командовал взводом госслужащих, а после гибели командира Сергея Ефремова (позывной Тигр, вице-губернатор Приморья) отставной генерал взял на себя командование отрядом. Он остался на фронте дольше, чем предполагал контракт. Узнав об этом, чиновники, у которых служба подходила к концу, отказались разъезжаться по домам и остались с Каганом до конца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...