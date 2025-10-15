Песков: подаренные Путину иконы от бойцов СВО находятся дома у президента

Иконы, подаренные президенту России Владимиру Путину бойцами спецоперации РФ на Украине, находятся у него дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Главе государства на день рождения подарили две иконы, которые защитили военных от пуль. Журналисты задали вопрос, планирует ли президент встретиться с военными. «Когда график президента позволит. Он сам анонсировал, что такая встреча состоится. Захочет ли президент, чтобы это было публично, я не знаю», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Военные передали Путину много подарков на его день рождения, но самым ценным стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Об этом рассказал сам глава государства. Президент добавил, что также ему подарили военные сюжеты, фигурки, книги.
