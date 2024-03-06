Кружки в стиле конструктивизма от «Фарфор Сысерти» отправились в Мексику и США

07 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Недавно кружки стали продавать в Ельцин Центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заказы на кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы на заводе «Фарфор Сысерти», поступают со всего мира. Самые дальние покупатели были из Мексики и США, рассказали представители лаборатории «Антихрупкость» в своем telegram-канале. «Вы часто покупали кружки, потому что поддерживаете проект, влюблены в дизайн, а еще вы ценители конструктивизма, и здания вызывают у многих теплые воспоминания. Также кружки часто оправлялись в подарок родным и близким в другие города и страны. Кстати, из „Фрагментов“ пьют в девяти странах: в Казахстане, Армении, Грузии, Мексике, США, Нидерландах, Сербии, Австрии и Испании», — сообщает команда. Всего творческим деятелям с сентября поступило 890 заказов, а это 3222 кружки, которые упакованы штучно и наборами. «Кстати, наборы заказали 400 раз — это самая популярная позиция. Если говорить про дизайны, то в топе фрагменты „Белая башня“, „Исеть“ и „Дом печати“. Были и корпоративные заказы — пять компаний получили „Фрагменты“ для себя и корпоративных подарков. Самый большой корпоративный заказ — 800 кружек», — делятся статистикой представители проекта. «Антихрупкость» занимается оживлением «Фарфора Сысерти». Творцы создают новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Первым результатом стал рост выручки предприятия, этого удалось достичь за счет запуска кружек. Они посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Автором идеи стал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заказы на кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы на заводе «Фарфор Сысерти», поступают со всего мира. Самые дальние покупатели были из Мексики и США, рассказали представители лаборатории «Антихрупкость» в своем telegram-канале. «Вы часто покупали кружки, потому что поддерживаете проект, влюблены в дизайн, а еще вы ценители конструктивизма, и здания вызывают у многих теплые воспоминания. Также кружки часто оправлялись в подарок родным и близким в другие города и страны. Кстати, из „Фрагментов“ пьют в девяти странах: в Казахстане, Армении, Грузии, Мексике, США, Нидерландах, Сербии, Австрии и Испании», — сообщает команда. Всего творческим деятелям с сентября поступило 890 заказов, а это 3222 кружки, которые упакованы штучно и наборами. «Кстати, наборы заказали 400 раз — это самая популярная позиция. Если говорить про дизайны, то в топе фрагменты „Белая башня“, „Исеть“ и „Дом печати“. Были и корпоративные заказы — пять компаний получили „Фрагменты“ для себя и корпоративных подарков. Самый большой корпоративный заказ — 800 кружек», — делятся статистикой представители проекта. «Антихрупкость» занимается оживлением «Фарфора Сысерти». Творцы создают новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Первым результатом стал рост выручки предприятия, этого удалось достичь за счет запуска кружек. Они посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Автором идеи стал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков.