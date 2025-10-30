Как поддержать иммунитет осенью: три главные ягоды для здоровья

Ягоды помогут укрепить здоровье осенью и поддержать иммунитет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С приходом холодов организм будто переходит на режим экономии: снижается активность, иммунитет становится уязвимее, нарастает усталость. В это время особенно важно поддерживать себя природными источниками витаминов. И такие осенние ягоды, как калина, облепиха и арония, оказываются настоящим «суперфудом». URA.RU разбирается в том, какие ягоды лучше всего есть осенью для здоровья.

Польза калины для здоровья

Это ягода, в которой заключена настоящая польза для организма. Ярко-красные кисти отличаются легкой горчинкой. Как объяснила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, это характерный признак присутствия соединения вибурнина. Это вещество обладает противовоспалительными свойствами.

«Также в этих ягодах много калия, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, и витамина С. Благодаря этому калину используют при сезонных простудах для укрепления организма», — посоветовала врач.

Калина обладает отличными противовоспалительными свойствами

У этой ягоды есть маленький секрет: собирать калину стоит после первых заморозков. Тогда ее горечь заметно снижается, а вкус становится мягче. Перетертые с медом или сахаром ягоды станут полезной и вкусной добавкой в чай, — так он станет не только вкуснее, но и поможет при кашле.

Польза облепихи для здоровья

Главная польза облепихи заключается в высоком количестве витамина С. По словам Екатерины Кашух, по содержанию витаминов эти оранжевые ягоды превосходят даже цитрусовые.

«Также в облепихе содержится большое количество витаминов E, К, A, В12 и минералов — магния, калия, цинка», — добавила врач. Такое сочетание делает облепиху универсальным источником поддержки иммунитета и состояния кожи и волос.

Врач подчеркнула, что в облепихе больше витамина С, чем в цитрусовых

Особое внимание стоит уделить облепиховому маслу. Оно содержит все четыре группы омега-жирных кислот и обладает выраженным ранозаживляющим действием. Поэтому облепиху часто рекомендуют в период восстановления после болезней или при сезонных простудах.

Из облепихи делают соки, морсы, варенья и сиропы — они помогают для поддержания иммунитета и защиты во время респираторных заболеваний. Помимо этого, из облепихи можно сделать свежее пюре с добавлением меда. Из такого пюре можно готовить витаминные напитки, добавлять его в йогурт или кашу. А чай с облепихой не только бодрит, но и насыщает организм антиоксидантами.

Польза аронии для здоровья

Арония, известная многим как черноплодная рябина, знакома многим по терпкому вкусу, который далеко не каждому приходится по душе. Но именно за ним скрывается богатый химический состав, полезный для здоровья.

«Арония содержит антоцианы — соединения с антиоксидантной активностью. Эти вещества способствуют защите клеток от повреждений и поддержанию здоровья сосудов», — отметила Екатерина Кашух.

Кроме того, арония полезна при повышенном давлении: регулярное употребление небольшого количества ягод помогает мягко снижать его и улучшает тонус сосудов. В народной медицине аронию издавна применяли как средство для укрепления капилляров и улучшения обмена веществ.

Арония помогает при повышенном давлении

Сушеные ягоды аронии прекрасно подходят для чайных смесей, а свежие можно добавлять в смузи и компоты. Чтобы уравновесить терпкость, аронию часто сочетают со сладкими фруктами: яблоками, грушами, апельсинами. В таком виде она не только вкусна, но и максимально раскрывает свои полезные свойства.

Как правильно есть ягоды, чтобы они приносили пользу

Даже самые полезные ягоды могут потерять часть своих свойств, если обращаться с ними неправильно. Главная ошибка — тепловая обработка. По словам врача, в кипятке ягоды почти полностью теряют витамин С, в них разрушаются органические кислоты и антиоксиданты.

Лучший способ заготовки ягод для сохранения их пользы — замораживание. Мороз позволяет сохранить максимум витаминов и антиоксидантов на круглый год. Чтобы ягоды не слиплись, их стоит сначала разложить в один слой на подносе и заморозить, а уже потом пересыпать в пакеты или контейнеры.

Лучше всего ягоды сохраняют полезные свойства в заморозке

«Замороженные ягоды можно использовать в выпечке, посыпать ими каши, добавлять в десерты или в напитки вместо льда. Предварительно ягоды нужно хорошо промыть и подсушить, затем разложить в один слой на доске и отправить в морозильную камеру. Когда ягоды замерзнут, их можно ссыпать в пакеты или контейнеры и снова положить в морозильник, уже на хранение», — посоветовала Екатерина Кашух.