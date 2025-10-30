Посол РФ в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину
Меланья Трамп выразила просьбу о внимательном отношении к детям
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Результатом обращения первой леди США Меланьи Трамп к президенту России Владимиру Путину стало успешное воссоединение нескольких семей. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — говорится в распространенном комментарии Дарчиева. По его словам, первая леди США выразила просьбу о внимательном отношении к детям, оказавшимся разделенными с семьями на территориях, затронутых конфликтами.
Москва незамедлительно отреагировала на обращение, предоставив объективную и детальную информацию о ситуации с несовершеннолетними на территории боевых действий. Благодаря содействию российской стороны семь детей оперативно смогли воссоединиться с родными на территории Украины. Еще одна девочка вернулась к своим близким в Россию. Процесс передачи детей происходил под контролем и при непосредственном участии сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Владимир Путин и Меланья Трамп наладили прямую линию связи с целью координации действий по оказанию помощи детям, пострадавшим в ходе конфликта на Украине. Ранее первая леди США оказала содействие в возвращении российской девочки с территории Украины.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
