Дмитриев: Мелания Трамп содействовала возвращению российской девочки с Украины

Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться к семье, указано в посте
Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться к семье, указано в посте

Первая леди США Мелания Трамп участвовала в возвращении российской девочки с территории Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей», — указано в посте Дмитриева. Он опубликовал его в telegram-канале.

Ранее Мелания Трамп уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором просила защитить украинских детей и подчеркивала необходимость международного сотрудничества в этой сфере. Президент России письменно ответил первой леди США, выразив готовность к личному взаимодействию по вопросам, связанным с детьми, находящимися в России.

