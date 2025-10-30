ВС РФ взяли под контроль правый берег реки Янчур в Запорожской области
Под контролем ВС РФ находится свыше пяти квадратных километров восточного берега реки Янчур
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские военные из группировки «Восток» установили полный контроль над правым берегом реки Янчур в Запорожской области после взятия Красногорского. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии развернули флаг Российской Федерации в Красногорском, тем самым поставив точку в освобождении правобережья реки Янчур в Запорожской области», — рассказал источник ТАСС.
В ведомстве уточнили, что российские военные взяли под контроль более пяти квадратных километров вдоль восточного берега Янчура. Потери украинской стороны, по их данным, составили до одного взвода личного состава, четыре бронемашины и девять автомобилей. Также группировка «Восток» на текущей неделе освободила пять населенных пунктов.
Ранее российские военные уже установили контроль над селом Нововасилевское в Запорожской области. При штурме они столкнулись с британскими наемниками на стороне ВСУ. Тогда, по данным Минобороны, силам группировки «Восток» удалось занять позиции на правом берегу Янчура и расширить контролируемую территорию, что стало важным этапом продвижения в регионе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
