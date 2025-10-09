Российские военнослужащие при освобождении села Нововасилевское в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками на стороне ВСУ, которые дрались до последнего и не сдали позиции. Об этом сообщил пулеметчик с позывным «Скар».
«Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя», — приводит слова «Скара» российское ведомство, передает РИА Новости. По его словам, российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и накапливали силы для зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.
В результате освобождения Нововасилевского российские военные контролируемую территорию на Успеновском плацдарме. Как сообщили в Минобороны, подразделения ВСУ в ходе боев понесли потери, составляющие до роты личного состава. Операция по освобождению была проведена штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток», которые заняли позиции на правом берегу реки Янчур. Под контроль российских военных перешел участок местности площадью более четырех квадратных километров.
