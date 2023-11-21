Осужденный пермский экс-депутат решил вложиться в строительство спорткомплекса

22 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Илья Кузьмин заявил о нехватке спортивных объектов в Соликамске и готовности исправить эту ситуацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, получивший срок за покушение на самого себя, решил инвестировать средства в строительство спортивного зала-трансформера. О своих планах предприниматель рассказал в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что наиболее остро вопрос нехватки спортобъектов стоит сейчас в северной части города. «В южной части [Соликамска] заполняемость города спортобъектами большая, а в северной — нет. И вот, у меня мысль давно в голове зрела о том, что необходимо построить какой-то спортивно-оздоровительный комплекс как раз в северной части Соликамска. Вообще, я хочу реализовать объект, где будут, допустим, игровой, тренажерный залы, как сейчас идет тенденция по всей стране — это зал-трансформер. И вот такого рода объект я хочу построить», — поделился со своими подписчиками в соцсети Кузьмин. Предприниматель пояснил, что уже проконсультировался по этому вопросу с городскими властями, которые предложили ему различные варианты реализации проекта, в том числе, за счет государственно-частного партнерства. Кузьмин также выразил надежду, что краевые минэкономразвития и минспорта, а также администрация Соликамска окажут ему поддержку в этом вопросе. В феврале 2020 года Кузьмина приговорили к трем годам исправительной колонии за покушение на самого себя, однако в ноябре того же года освободился. Неотбытый срок лишения свободы экс-депутату заменили более мягким видом наказания. После освобождения Кузьмин стал героем шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказал о случившемся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, получивший срок за покушение на самого себя, решил инвестировать средства в строительство спортивного зала-трансформера. О своих планах предприниматель рассказал в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что наиболее остро вопрос нехватки спортобъектов стоит сейчас в северной части города. «В южной части [Соликамска] заполняемость города спортобъектами большая, а в северной — нет. И вот, у меня мысль давно в голове зрела о том, что необходимо построить какой-то спортивно-оздоровительный комплекс как раз в северной части Соликамска. Вообще, я хочу реализовать объект, где будут, допустим, игровой, тренажерный залы, как сейчас идет тенденция по всей стране — это зал-трансформер. И вот такого рода объект я хочу построить», — поделился со своими подписчиками в соцсети Кузьмин. Предприниматель пояснил, что уже проконсультировался по этому вопросу с городскими властями, которые предложили ему различные варианты реализации проекта, в том числе, за счет государственно-частного партнерства. Кузьмин также выразил надежду, что краевые минэкономразвития и минспорта, а также администрация Соликамска окажут ему поддержку в этом вопросе. В феврале 2020 года Кузьмина приговорили к трем годам исправительной колонии за покушение на самого себя, однако в ноябре того же года освободился. Неотбытый срок лишения свободы экс-депутату заменили более мягким видом наказания. После освобождения Кузьмин стал героем шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказал о случившемся.