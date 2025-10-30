Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России
По словам Набиуллиной, уровень безработицы в РФ не растет
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В российской экономике отсутствуют признаки рецессии: безработица не увеличивается, а уровень зарплат не падает. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«При рецессии неизбежны две вещи — резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет», — заявила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Набиуллина отмечала, что экономика России выходит из состояния перегрева и движется по сценарию управляемого охлаждения. По ее словам, Летом 2025 года глава ЦБ также подчеркивала, что основными ограничениями для дальнейшего роста остаются ресурсные возможности экономики.
