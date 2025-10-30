Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

По словам Набиуллиной, уровень безработицы в РФ не растет Фото: Роман Наумов © URA.RU

В российской экономике отсутствуют признаки рецессии: безработица не увеличивается, а уровень зарплат не падает. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«При рецессии неизбежны две вещи — резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет», — заявила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.