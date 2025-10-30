Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

30 октября 2025 в 15:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Набиуллиной, уровень безработицы в РФ не растет

По словам Набиуллиной, уровень безработицы в РФ не растет

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В российской экономике отсутствуют признаки рецессии: безработица не увеличивается, а уровень зарплат не падает. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«При рецессии неизбежны две вещи — резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет», — заявила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Набиуллина отмечала, что экономика России выходит из состояния перегрева и движется по сценарию управляемого охлаждения. По ее словам, рост спроса замедляется, в то время как производственный потенциал расширяется. Летом 2025 года глава ЦБ также подчеркивала, что основными ограничениями для дальнейшего роста остаются ресурсные возможности экономики.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Ольга Ивановна
    30 октября 2025 15:16
    Только С.Соседов ( из всех судей )может профессионально оценивать участников .На Кудрявцеву неприятно смотреть ,тем более слушать .
Добавить комментарий
Следующий материал