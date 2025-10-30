Набиуллина: экономике России важна предсказуемость рубля
Глава ЦБ заявила о важности для экономики РФ предсказуемость курса рубля
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экономике России необходима предсказуемость курса национальной валюты. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, уточнив, что она достигается при низкой инфляции.
«Для предприятий и для экономики в целом важен не только уровень курса, но и предсказуемость курса, его стабильность. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции», — сказала она, выступая в Госдуме во время обсуждения параметров денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
Во время выступления Набиуллина также отметила, что Банк России рассчитывает на поддержку депутатов в реализации политики, ориентированной на устойчивый рост российской экономики в 2026–2028 годах. «Здесь нет никаких противоречий <...> Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы», — дополнила она, выступая в Госдуме.
