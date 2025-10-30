Логотип РИА URA.RU
Набиуллина: экономике России важна предсказуемость рубля

30 октября 2025 в 15:25
Глава ЦБ заявила о важности для экономики РФ предсказуемость курса рубля

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономике России необходима предсказуемость курса национальной валюты. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, уточнив, что она достигается при низкой инфляции.

«Для предприятий и для экономики в целом важен не только уровень курса, но и предсказуемость курса, его стабильность. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции», — сказала она, выступая в Госдуме во время обсуждения параметров денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Ее слова передает корреспондент URA.RU. 

Во время выступления Набиуллина также отметила, что Банк России рассчитывает на поддержку депутатов в реализации политики, ориентированной на устойчивый рост российской экономики в 2026–2028 годах. «Здесь нет никаких противоречий <...> Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы», — дополнила она, выступая в Госдуме.

Ранее Набиуллина сообщала, что инфляция в России опустится к 4% во втором полугодии 2026 года. Что касается конца 2025 года, то как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, она ожидается на уровне 6-7%.

