Набиуллина: экономике России важна предсказуемость рубля

Экономике России необходима предсказуемость курса национальной валюты. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, уточнив, что она достигается при низкой инфляции.

«Для предприятий и для экономики в целом важен не только уровень курса, но и предсказуемость курса, его стабильность. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции», — сказала она, выступая в Госдуме во время обсуждения параметров денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Во время выступления Набиуллина также отметила, что Банк России рассчитывает на поддержку депутатов в реализации политики, ориентированной на устойчивый рост российской экономики в 2026–2028 годах. «Здесь нет никаких противоречий <...> Я очень рассчитываю на поддержку этих усилий со стороны Государственной Думы», — дополнила она, выступая в Госдуме.

