11 марта 2025

Власти перечислили тех, кому запретят пользоваться иностранными мессенджерами

«Коммерсант»: запрет на зарубежные мессенджеры введут лишь для работников банка
© Служба новостей «URA.RU»
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Банковских работников заставят отказаться от Telegram
Банковских работников заставят отказаться от Telegram Фото:

Иностранные мессенджеры могут запретить для делового общения. Ограничения коснутся исключительно рабочего общения банковских сотрудников с клиентами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Запрет на использование иностранных мессенджеров касается исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами. Для личных разговоров сотрудники банков смогут продолжать пользоваться любыми мессенджерами», — сообщили в аппарате, передает «Коммерсант». 

Как ранее рассказывало URA.RU, в 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки.

Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры. Ввести для общения с гражданами обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.

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Иностранные мессенджеры могут запретить для делового общения. Ограничения коснутся исключительно рабочего общения банковских сотрудников с клиентами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Запрет на использование иностранных мессенджеров касается исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами. Для личных разговоров сотрудники банков смогут продолжать пользоваться любыми мессенджерами», — сообщили в аппарате, передает «Коммерсант».  Как ранее рассказывало URA.RU, в 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки. Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры. Ввести для общения с гражданами обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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