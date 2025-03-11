Власти перечислили тех, кому запретят пользоваться иностранными мессенджерами

Иностранные мессенджеры могут запретить для делового общения. Ограничения коснутся исключительно рабочего общения банковских сотрудников с клиентами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Запрет на использование иностранных мессенджеров касается исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами. Для личных разговоров сотрудники банков смогут продолжать пользоваться любыми мессенджерами», — сообщили в аппарате, передает «Коммерсант».
Как ранее рассказывало URA.RU, в 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки.
Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры. Ввести для общения с гражданами обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.
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