Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил двухлетнюю работу над своим Железным троном — аналогом из популярного сериала «Игра престолов». Пока в городе не подготовили площадку для его установки, мастер приглашает всех в себе в кузню на бесплатные фотосессии.
«Теперь я смело могу заявить: „С троном все“. Зона, где он будет установлен впоследствии, еще не подготовлена, но я хочу, чтобы вы уже смогли сделать запоминающиеся снимки и селфи на Железном троне. Наши двери открыты до конца октября совершенно бесплатно», — объявил Киряков в соцсети.
Мастер приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у него в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них — уникален. По словам Кирякова, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.
