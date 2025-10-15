15 октября 2025

Пермский кузнец доковал Железный трон из «Игры престолов» и зовет на фотосессию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трон кунгурского кузнеца не из пластика, как декорация (архивное фото)
Трон кунгурского кузнеца не из пластика, как декорация (архивное фото) Фото:

Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил двухлетнюю работу над своим Железным троном — аналогом из популярного сериала «Игра престолов». Пока в городе не подготовили площадку для его установки, мастер приглашает всех в себе в кузню на бесплатные фотосессии.

«Теперь я смело могу заявить: „С троном все“. Зона, где он будет установлен впоследствии, еще не подготовлена, но я хочу, чтобы вы уже смогли сделать запоминающиеся снимки и селфи на Железном троне. Наши двери открыты до конца октября совершенно бесплатно», — объявил Киряков в соцсети.

Мастер приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у него в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них уникален. По словам Кирякова, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.

На создание трона ушло почти два года
На создание трона ушло почти два года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил двухлетнюю работу над своим Железным троном — аналогом из популярного сериала «Игра престолов». Пока в городе не подготовили площадку для его установки, мастер приглашает всех в себе в кузню на бесплатные фотосессии. «Теперь я смело могу заявить: „С троном все“. Зона, где он будет установлен впоследствии, еще не подготовлена, но я хочу, чтобы вы уже смогли сделать запоминающиеся снимки и селфи на Железном троне. Наши двери открыты до конца октября совершенно бесплатно», — объявил Киряков в соцсети. Мастер приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у него в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них — уникален. По словам Кирякова, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...