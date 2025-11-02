В Мексике убили мэра города в разгар празднования Дня мертвых
Один из нападавших погиб, а двое задержаны, указано в материале
В мексиканском городе Уруапан убили мэра Карлоса Мансо. Произошло это в разгар празднования Дня мертвых. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«В разгар празднования Дня мертвых, когда площадь муниципалитета была взорвана, группа преступников в ночь на субботу застрелила мэра Уруапана (Мичоакан) Карлоса Мансо, который был убит несколькими минутами позже», — указано в материале El Pais. Отмечается, что один из нападавших погиб на месте, двое других нападавших — задержаны.
Мэр Мансо, незадолго до гибели, выступал против преступности. Он требовал поддержки со стороны правительств США и федерального правительства Мексики.
В августе президент США Дональд Трамп предлагал ввести войска Штатов на территорию Мексики. Однако президент Клаудия Шейнбаум выступала против этого, но допустила возможность сотрудничество стран при условии соблюдения государственного суверенитета.
