В Мексике убили мэра города в разгар празднования Дня мертвых

Один из нападавших погиб, а двое задержаны, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В мексиканском городе Уруапан убили мэра Карлоса Мансо. Произошло это в разгар празднования Дня мертвых. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«В разгар празднования Дня мертвых, когда площадь муниципалитета была взорвана, группа преступников в ночь на субботу застрелила мэра Уруапана (Мичоакан) Карлоса Мансо, который был убит несколькими минутами позже», — указано в материале El Pais. Отмечается, что один из нападавших погиб на месте, двое других нападавших — задержаны.

Мэр Мансо, незадолго до гибели, выступал против преступности. Он требовал поддержки со стороны правительств США и федерального правительства Мексики.

