«Не могу оторвать глаз»: Соседов назвал нового фаворита на «Суперстаре»
Сергей Соседов в восторге не только от голоса Елистратова, но и от его образа на сцене
Фото: пресс-служба НТВ
Строгого Сергея Соседова, кажется, удивить уже невозможно. Впрочем, периодически звездам «Суперстара» это делать удается. В прошлом году Соседов уверял, что за всю историю на проекте были две главные звезды: Азиза и Ольга Зарубина. В этом сезоне к ним прибавился еще один участник. Об этом сам критик рассказал корреспонденту URA.RU.
«Азиза и Ольга Зарубина произвели на меня неизгладимое впечатление, — не скрывает Сергей. — Они показывали прекрасные номера. Пели, словно гостевые участники. Их выступления дали много и самому проекту. В этом году к Азизе и Зарубиной прибавился еще один артист. Это Леша Елистратов из группы „Revoльvers“.
«Его талант не до конца оценен, конечно, — считает Соседов. — Может, потому, что не было у него какого-то грамотного продвижения, концепции творческой. На мой взгляд, Леша именно сейчас находится в кульминации своего творческого потенциала. Его звездный час настал. Тогда, когда он начинал свою карьеру, он только подбирался к своему сегодняшнему уровню.
Алексей Елистратов
Фото: пресс-служба НТВ
Соседов говорит, что в восторге не только от голоса Елистратова, но и от его образа на сцене. По словам музыкального критика, в данный момент Алексей смотрится идеально.
«Он выглядит ослепительно, очень дорого, — объясняет Соседов. — Не просто молодо — он всегда хорошо выглядел. Сейчас у него живое и дорогое лицо. Я глаз не могу оторвать от него, когда он находится на сцене. А как он поет! Краски в его голосе богаче стали! Он находится на творческом взлете! Каждому овощу и фрукту, как говорится, свой срок поспевания. Кто-то в ранней юности блещет, кто-то — чуть позже. Леше за сорок лет. И только сейчас он в пиковую форму входит».
Сергей говорит: он прослушал новые песни Елистратова и остался от них в восторге. Критик надеется, что после участия в «Суперстаре» его ждет большое будущее.
«Я хочу, чтобы у него пошли гастроли, концерты, — восхищается Соседов. — Я чувствую, что именно сейчас его время. Он не опоздал к своему успеху, он пришел к нему вовремя. Раньше Леша не был в той форме, в которой находится сейчас. У него на данный момент лучшая форма за все свои годы на сцене. И я хочу, чтобы она долго оставалась именно такой. Это пик его творческих возможностей. Весь проект я восторгался его выступлениями, как в прочем и миллионы зрителей».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.