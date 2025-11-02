«Не могу оторвать глаз»: Соседов назвал нового фаворита на «Суперстаре»

Сергей Соседов в восторге не только от голоса Елистратова, но и от его образа на сцене Фото: пресс-служба НТВ

Строгого Сергея Соседова, кажется, удивить уже невозможно. Впрочем, периодически звездам «Суперстара» это делать удается. В прошлом году Соседов уверял, что за всю историю на проекте были две главные звезды: Азиза и Ольга Зарубина. В этом сезоне к ним прибавился еще один участник. Об этом сам критик рассказал корреспонденту URA.RU.

«Азиза и Ольга Зарубина произвели на меня неизгладимое впечатление, — не скрывает Сергей. — Они показывали прекрасные номера. Пели, словно гостевые участники. Их выступления дали много и самому проекту. В этом году к Азизе и Зарубиной прибавился еще один артист. Это Леша Елистратов из группы „Revoльvers“.

«Его талант не до конца оценен, конечно, — считает Соседов. — Может, потому, что не было у него какого-то грамотного продвижения, концепции творческой. На мой взгляд, Леша именно сейчас находится в кульминации своего творческого потенциала. Его звездный час настал. Тогда, когда он начинал свою карьеру, он только подбирался к своему сегодняшнему уровню.

Алексей Елистратов Фото: пресс-служба НТВ

Соседов говорит, что в восторге не только от голоса Елистратова, но и от его образа на сцене. По словам музыкального критика, в данный момент Алексей смотрится идеально.

«Он выглядит ослепительно, очень дорого, — объясняет Соседов. — Не просто молодо — он всегда хорошо выглядел. Сейчас у него живое и дорогое лицо. Я глаз не могу оторвать от него, когда он находится на сцене. А как он поет! Краски в его голосе богаче стали! Он находится на творческом взлете! Каждому овощу и фрукту, как говорится, свой срок поспевания. Кто-то в ранней юности блещет, кто-то — чуть позже. Леше за сорок лет. И только сейчас он в пиковую форму входит».

Сергей говорит: он прослушал новые песни Елистратова и остался от них в восторге. Критик надеется, что после участия в «Суперстаре» его ждет большое будущее.