Слезы Понаровской и тайный договор с Кудрявцевой: Соседов — о неожиданностях финала «Суперстара»

Жюри ВИА Суперстар 2 сезон Фото: пресс-служба НТВ

Финал «Суперстара» получился богатым на эмоции. Ирина Понаровская и Стас Пьеха не могли сдержать слез, Лера Кудрявцева умилялась, Сергей Соседов удивлял fashion-преображением. Музыкальный критик, который в прошлом сезоне выражал протест из-за итогов конкурса, нынешними остался доволен. О том, почему победили «Поющие гитары», как он подначивал Леру Кудрявцеву в финале и чего не хватило «Лесоповалу» до победы, музыкальный критик рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU.

Сергей, финал «Суперстара» обошелся без сенсаций. Многие ставили на победу «Поющих гитар» изначально.

Так оно и получилось. Действительно, это был самый сильный коллектив именно по формату ВИА. Очень важно понимать, что в этом сезоне между собой соревновались не солисты, а именно вокально-инструментальные ансамбли. «Поющие гитары» соответствовали понятию ВИА, как никто другой. Они были у нас на проекте словно гостевым коллективом. С самого начала они стали выделяться. Было понятно, что это неравное соперничество. У них — много людей на сцене, многоголосье, прекрасная солистка Милена. Они то как коллектив работали, то как сопровождающий коллектив Милены…

Другие участники такого позволить себе не могли. На нашем шоу Леша Елистратов и Толя Алешин, например, хоть и представляли свои группы, но выступали больше как солисты. Были дуэты: «Динамит» и «Восток». Но тоже можно с натяжкой сказать, что они — ВИА. У «Барановских бабушек» почти все новые лица. Зрители смотрят и задаются вопросом: «А кто здесь „Бурановские бабушки“? Те же бабушки по-другому выглядели». «Бурановские бабушки» тоже по большому счету не ВИА. Это — ансамбль бабушек, женщин в годах, небольшой женский хор. ВИА — это сочетание голосов мужских и женских, инструментал, коллектив, где все продумано по балансу звука и голосов… Это, конечно, «Поющие гитары».

Есть мнение, что членов жюри изначально попросили вести себя в финале потише, чтобы не возникло такого негодования, как в прошлом году, когда Азиза внезапно лишилась победы.

Нет, я могу официально заявить, что никаких указаний нам никто не давал. Наоборот, разноголосица и разногласия в жюри на проекте приветствуются. Должно быть живое общение, живые комментарии, споры… Мне даже кажется, что в финале мы не добрали по этой части: споров никаких у нас не было. Так что никаких указаний нам никто не давал и не мог давать. На «Суперстаре» это не практикуется. Никто не дает никому заданий: все решается на живую нитку.

«Поющие гитары» стали победителями 2 сезона шоу ВИА Суперстар Фото: пресс-служба НТВ

Какие «Поющие гитары» вне сцены?

Они — очень хорошие люди. Это старая культура, которая сразу видна. Мы познакомились с ними еще до начала съемок, потому что записывали гимн «Суперстара». А с Миленой я вообще был знаком до этого: мы еще в Питере познакомились.

Прекрасный коллектив, они все время в тонусе, в поездках, в концертах. Это не то, что до проекта они ничего не делали, а потом пенсионеры собрались и так шикарно запели. Нет! Они в работе постоянно, поэтому так хорошо звучат. Этого нельзя добиться несколькими репетициями перед съемками. Они гастролируют постоянно, поэтому и выглядят на сцене очень хорошо.

Как они отреагировали на победу?

Поблагодарили, особенно Милена. Она, конечно, очень много сделала для коллектива. Поет просто восхитительно. Более того, на съемочной площадке их номер смотрелся еще богаче. В зале все воспринимается иначе. Когда мы смотрим номера по телевизору, складывается не то впечатление. Надо находиться там, чтобы чувствовать эту атмосферу.

Ирина Понаровская даже заплакала после их выступления!

Конечно. Ну а как же? Это ее юность: она начинала свой творческий путь в этом коллективе. Поэтому для меня ее слезы были неудивительны: я ее прекрасно понимаю. Коллектив работает с 1966 года. Не только Ирина плакала. Стас тоже расплакался.

Ирина Понаровская Фото: пресс-служба НТВ

Евгений Броневицкий — родной брат дедушки Стаса, Сан Саныча Броневицкого, который сделал Эдиту Пьеху. Только благодаря ему Пьеха стала Пьехой: она всегда и сама это подчеркивала. Сан Саныч умер в 88 году, к сожалению. А его брату уже много лет, ему далеко за 80, но, посмотрите, как выглядит потрясающе! Стас вспоминал, что еще ребенком у него на коленях сидел… Вообще, победа «Поющих гитар» очень заслуженна. Что говорить: уровень у них очень высокий.

Чего не хватило «Лесоповалу» для победы?

Финальная песня, к сожалению, у них была не очень удачной: «Любовь уставших лебедей». Эта вещь создана, как я понимаю, по аналогии с гениальной песней «Лебединая верность». Мне хочется спросить у автора стихов: «От чего лебеди устали? Они вагоны разгружали ночами? Или мешки с мукой тягали? Почему устали лебеди?». Вообще, это графоманство чистой воды абсолютно.

Получается, из-за одного номера «Лесоповал» лишился победы?

Нет, у них было два неудачных эфира. Выступление с Наташей Подольской в полуфинале у них тоже было слабым. Я поставил им тогда высокий балл только ради того, чтобы сохранить интригу и конкуренцию в финале с «Поющими гитарами». Если бы «Гитары» в финале спели не очень удачно или у них номер бы вообще не получился, а «Лесоповал» выступил здорово, то они бы и победили. Но получилось так, как получилось.

В финале я поставил «Лесоповалу» один балл за неудачный выбор песни и, памятуя также о том, что завысил им оценку в полуфинале за дуэт с Подольской. Они пели, совершенно не понимая содержания песни. Было плохое выступление. Я, конечно, раскритиковал в пух и прах тот номер. Вадим Такменев и Наташа Королева даже подумали, что я поставлю им «пшик». Я наговорил на «пшик», но поставил два балла, чтобы сохранить интригу в финале.

группа «Лесоповал» Фото: пресс-служба НТВ

Вам не жалко участников, когда вы ставите им низкие баллы?

Нет, нет и нет. Совершенно нет. Перед нами стоит такое задание: мы должны расставлять артистов по местам. Мы для этого там и сидим. Только один победитель может быть, в крайнем случае, если кто-то наберет одинаковое количество баллов, решать будет Наташа Королева. Но я сразу сказал и Лере Кудрявцевой, и Стасу Пьехе, что мы не должны перекладывать на Наташу этот выбор. Потому что мы — жюри, а не она. И, если мы всех участников одинаково расставим по местам, то, что вообще мы тогда там делаем? Поэтому я сказал Лере и Стасу: «Решать должны мы сами».

Они согласились?

Да, конечно, безусловно. Потому что Наташу подставлять и заставлять делать выбор мы не должны. Это неправильно. Если ведущий должен выбирать лучшего в конечном итоге, то, значит, жюри плохо сработало. Мы справились, и я считаю, что победа в этом сезоне справедливая, заслуженная. У «Поющих гитар» не было провальных выступлений.

Но вы им «пшик» ставили, помнится!

Только потому, что я понимал, что их нужно придержать в оценках. Потому что если их отпустить в самом начале, то потом их бы никто не догнал. И зрителю было неинтересно.

«Поющие гитары» Фото: пресс-служба НТВ

«Динамиту» чего не хватило для победы?

Тоже, как и «Лесоповалу», что-то не выстрелило. Хотя финал у них был прекрасный. Тут даже и говорить нечего. В итоге они набрали одинаковое количество баллов с «Лесоповалом».

Сергей, вас никогда участники подкупить не пытались?

Нет, ничего такого на проекте нет. И никогда не было. Мы же все друг друга давно знаем.

В других конкурсах артисты, бывало, пытались угощать членов жюри чем-нибудь вкусненьким!

Такого тоже не бывает на «Суперстаре». Потому что у нас на проекте закуски замечательные. Блюда и для членов жюри, и для участников привозили специально из ресторанов. Все было очень вкусно. Хотя иногда поесть мы и не успевали (улыбается). Времени не было: все шло потоком. Я мог перекусить до начала съемок, а потом все пролетало очень быстро. Паузы между номерами составляли не больше десяти минут: одна песня шла за другой.

Солистки «Блестящих», которых вы критиковали, не исключают, что это из-за того, что вы в них влюблены. Правда?

Как сказать? Их же много! Как можно влюбиться одновременно в четырех девушек? «Блестящие» не были моими фаворитками никогда. Просто они хорошо вырулили на проекте и прошли в финал. Там они были очень хороши: показали очень дорогой и талантливый номер. Когда все прекрасно, то и хорошо! Так что, можно сказать, я был влюблен в них как в артисток на нашем шоу. Я им поставил, между прочим, в финале два балла. А Лера со Стасом — по одному баллу.

Почему?

Понятия не имею. Спросите у них. Вообще борьба была очень трудная. Леша из «Revoльvers» как в финале выступил потрясающе! Восторг полнейший! Это был один из лучших номеров в сезоне! Леша сейчас находится на пике своей творческой формы. Я ему от души желаю, чтобы он находился на этом уровне еще очень много лет.

Группа «Блестящие» Фото: пресс-служба НТВ

Почему же Алексей тогда не победил?

Но это же сложно. Монстры какие в этом сезоне собрались: и «Динамит», и «Лесоповал», и «Поющие гитары». Я считаю, что для Леши занять в такой борьбе четвертое место — это победа! Он занял очень высокие место среди таких мэтров. Да и вообще попасть в финал — это очень высоко. Леша даже Толю Алешина обыграл.

В финале все обратили внимание на ваш пиджак с пайетками. Где вы нашли такую красоту?

Этот костюм — единственный в нынешнем сезоне, который не был моим. На проекте на протяжении всего сезона муссировалась тема пиджаков с пайетками. Лера как-то поставила «пшик» ребятам из «Лесоповала» в одном из туров не потому, что они плохо спели и ей не понравился номер, а из-за их костюмов.

«Динамиты» тоже в каком-то туре выступали в костюмах с пайетками, и Лере опять не понравилось. Поэтому я решил, что в финале надену именно пиджак с пайетками. Это был мой креатив. А так как у меня самого нет в гардеробе пиджака с пайетками, я попросил наших костюмеров найти мне такой костюм.

Решили довести Кудрявцеву до белого каления?

Да (смеется). Лера, кстати, ничего не сказала, увидев меня в пайетках. Просто улыбнулась и все. Пиджак на самом деле очень хороший. Он мне и самому понравился.

Себе в итоге его оставили?

Нет, вернул обратно костюмерам. У меня есть достаточное количество костюмов. А этот пусть там еще побудет на проекте. Может, он мне еще понадобится, и я его еще один раз надену. Ведь «Суперстар» будет продолжаться.