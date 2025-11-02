Мошенники нашли новый способ обмана россиян в преддверии Дня народного единства

Мошенники обманывают россиян, заявляя, что им полагаются выплаты в честь Дня народного единства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мошенники запустили новую схему обмана в преддверии Дня народного единства 4 ноября. Злоумышленники рассылают россиянам сообщения о якобы полагающихся им государственных выплатах по случаю праздника. Об этом в разговоре предупредил руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

«Перед 4 ноября аферисты начали рассылать сообщения о государственных выплатах, которые якобы полагаются россиянам. Злоумышленники намеренно эксплуатируют связь праздника с идеей сплоченности и эмоциональным откликом людей. Это повышает доверие получателей и облегчает выдачу поддельных уведомлений за легитимные», — объяснил эксперт в разговоре с «Лентой.ру». Для получения несуществующих выплат мошенники просят пройти верификацию: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. После ввода своих данных жертва может лишиться денег со счета.

Кроме прямого хищения средств, аферисты похищают персональные данные россиян и используют их для организации новых атак. Чтобы не попасться на уловку, Ларин призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, не сканировать QR-коды из непроверенных источников и проверять адрес сайта в браузере на наличие ошибок. Специалист также рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях и доверять только официальной информации о выплатах.

