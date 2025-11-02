Мишустин выделил миллионы на жилье для инвалидов: кто имеет право на квартиру и как ее получить

На квартиру могут претендовать инвалиды или семьи с детьми-инвалидами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Правительство Михаила Мишустина выделило 430 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов. Эти средства помогут реализовать право, которое имеют тысячи россиян с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами. Кто может претендовать на бесплатную квартиру или выплату от государства и как это сделать — в материале URA.RU.

Кто может получить бесплатное жилье

Согласно статье Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», граждане РФ, которые имеют статус инвалида или семьи, которые имеют детей-инвалидов, могут претендовать на жилье по договору социального найма или в собственность. Или они могут получить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Однако получить могут только те, кто попали в определенные жизненные ситуации:





Недостаточная жилая площадь в расчете на одного члена семьи. Минимальные учетные нормы жилплощади устанавливаются на региональном уровне. Для определения соответствия имеющегося жилья установленным нормативам необходимо общую площадь квартиры разделить на количество зарегистрированных в ней граждан. При этом обязательным условием является отсутствие у членов семьи иных объектов недвижимости.

Несоответствие жилого помещения санитарным и техническим требованиям. Жилой дом имеет статус ветхого или аварийного, отсутствует централизованное электроснабжение, водопровод или система отопления.

Совместное проживание с лицом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, представляющего эпидемиологическую опасность для окружающих (в частности, активной формой туберкулеза). Или отсутствие жилья в собственности вовсе.

Порядок получения

Для того, чтобы претендовать на квартиру следует зарегистрироваться в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении. Это заявление подается в жилищный отдел администрации по месту жительства. Наиболее удобный способ — обращение в МФЦ, где специалист поможет оформить документ и направить его в компетентный орган.

Рассмотрение заявления осуществляется в течение 30 дней. По истечении срока заявителю направляется копия постановления с положительным решением либо мотивированным отказом.

Далее следует оформить заявку на предоставление жилья или единовременной денежной выплаты. Она подается в администрацию муниципального образования либо через МФЦ.

Следом остается ожидать получения квартиры в порядке очереди. Правом на внеочередное получение жилплощади обладают малообеспеченные семьи, в составе которых есть инвалиды, а также граждане с инвалидностью, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. Такие заявители включаются в начало очереди.

Ухудшение здоровья, выявление нового хронического заболевания или изменение жизненной ситуации являются основаниями для уведомления администрации. Своевременное информирование может ускорить продвижение в очереди.

На любом этапе допускается отказ от очереди на социальную аренду в пользу получения субсидии на приобретение жилья. Денежные средства предоставляются в более короткие сроки, нежели недвижимость, особенно если человек состоит в общей очереди.

После выделения жилья инвалидам необходимо заключить договор с собственником — местной администрацией. Жилое помещение предоставляется для проживания инвалида и членов его семьи (при их наличии). Совместно с получателем жилья может проживать опекун или попечитель. Договор социального найма заключается сроком на пять лет, по окончании которого предоставляется возможность безвозмездной приватизации квартиры.

Какие документы нужны

Ключевым требованием выступает официальное подтверждение инвалидности, включающее удостоверение и справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) — документ государственного образца, фиксирующий факт признания гражданина инвалидом. Справка содержит информацию о периоде действия инвалидности и установленной группе (первой, второй или третьей).

Дополнительный пакет документации может варьироваться с учетом региональных особенностей предоставления жилых помещений. В стандартный комплект входят следующие бумаги:

паспорт гражданина РФ и его ксерокопии;

нотариально удостоверенная доверенность в случаях, когда инвалид не имеет возможности самостоятельно заниматься подготовкой документации, и эту функцию выполняет член семьи;

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), необходимая для определения специфических требований к жилому помещению (в частности, потребность в установке пандуса или возможность самостоятельного передвижения);

правоустанавливающие документы на занимаемую жилплощадь;

выписка из домовой книги, отражающая количество зарегистрированных в квартире лиц;

справки о доходах всех членов семьи при наличии в ней детей с инвалидностью.

Жилищные льготы

Для инвалидов или семей с детьми-инвалидами существует возможность получить компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере до 50%. Среди них входит: оплата водоснабжения, электроэнергии и отведения сточных вод в многоквартирном доме. К компенсируемым расходам также относятся оплата коммунальных услуг по счетчикам, но в пределах нормативов, оплата топлива в домах без центрального отопления, плату за съем социального жилья и расходы на содержание и ремонт жилья.