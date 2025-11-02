В США подозревают Украину в атаке на нефтезаводы в Европе

НПЗ в Венгрии были атакованы 21 октября 2025 года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

За взрывами на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может стоять Украина. Об этом сообщило издание The American Conservative. Взрывы и пожары произошли на предприятиях, которые перерабатывают российскую нефть, в тот же день, когда министры энергетики стран ЕС ввели новые ограничения против импорта российского сырья, 21 октября.

«Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны. Среди аналитиков существует широкий консенсус относительно того, что Украина, вероятно, является источником атак. Также существуют подозрения, что Украина не смогла бы нанести удары без помощи США, Великобритании или Европы. В Киеве не прокомментировали взрывы», — отмечают авторы материала.