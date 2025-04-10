Скандальный перфоманс блогера Апачева в Судже обошелся ему дорого

Блогера, изрисовавшего здания в Судже матерными граффити, оштрафовали
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В Судже блогер Апачев получил штраф за разрисовывание стены в Судже матерными выражениями
В Судже блогер Апачев получил штраф за разрисовывание стены в Судже матерными выражениями Фото:

Блогер и уличный художник Аким Апачев, известный своими провокационными акциями, был признан виновным в совершении административного правонарушения за разрисовывание зданий в Судже. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Ему назначили штраф в 70 тысяч рублей за матерные граффити, критикующие сторонников текущего киевского режима. 

Постановлением Промышленного суда г. Курска блогер Аким Апачев признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначен штраф в размере 70 тысячи рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. 

До этого врио главы региона Александр Хинштейн подчеркнул, что Апачев на самом деле занимается «хайпом на трагедии» и провокациями. Губернатор подчеркнул, что действия блогера недопустимы. Кроме того, он не просто разрисовал стену граффити с нецензурными выражениями, так еще и проник на закрытую территорию.  Сам блогер заявил, что провел свою так называемую акцию совершенно осознанно. Он рад, что теперь в соцсетях обсуждают его творчество. Однако затем он записал видео с публичными извинениями за содеянное. 

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Блогер и уличный художник Аким Апачев, известный своими провокационными акциями, был признан виновным в совершении административного правонарушения за разрисовывание зданий в Судже. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Ему назначили штраф в 70 тысяч рублей за матерные граффити, критикующие сторонников текущего киевского режима.  Постановлением Промышленного суда г. Курска блогер Аким Апачев признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначен штраф в размере 70 тысячи рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.  До этого врио главы региона Александр Хинштейн подчеркнул, что Апачев на самом деле занимается «хайпом на трагедии» и провокациями. Губернатор подчеркнул, что действия блогера недопустимы. Кроме того, он не просто разрисовал стену граффити с нецензурными выражениями, так еще и проник на закрытую территорию.  Сам блогер заявил, что провел свою так называемую акцию совершенно осознанно. Он рад, что теперь в соцсетях обсуждают его творчество. Однако затем он записал видео с публичными извинениями за содеянное. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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